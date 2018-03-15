Это вам не шутки: в Узбекистане с 1 апреля подорожает электроэнергия

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. АО "Узбекэнерго" заявило о повышении цен на электроэнергию с 1 апреля 2018 года.
Согласно сообщению пресс-службы организации, теперь стоимость за один кВт/ч будет варьироваться от 114 до 241 сума.
Больше всего (241 сум 50 тийинов) придется выложить за электричество тем потребителям, кто рассчитывается за электроэнергию по дифференцированному и одноставочному тарифам и использует электронагрев для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.
Настоящие тарифы установлены за один кВт/ч электроэнергии с учетом налога на добавленную стоимость, а также согласно постановлению кабмина республики.