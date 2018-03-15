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Это вам не шутки: в Узбекистане с 1 апреля подорожает электроэнергия

Sputnik
Общество
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Производить оплату по самому низкому тарифу будут жители многоквартирных домов высотой больше десяти этажей

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. АО "Узбекэнерго" заявило о повышении цен на электроэнергию с 1 апреля 2018 года.

Согласно сообщению пресс-службы организации, теперь стоимость за один кВт/ч будет варьироваться от 114 до 241 сума.

Ремонт линии электропередач
© Sputnik/ Виталий Аньков
Производство электроэнергии в Узбекистане в 2017 году выросло почти на 3%
Производить оплату по самому низкому тарифу (114 сумов 30 тийинов) будут жители многоквартирных домов свыше десяти этажей и общежитий, оборудованных электроплитами.

Больше всего (241 сум 50 тийинов) придется выложить за электричество тем потребителям, кто рассчитывается за электроэнергию по дифференцированному и одноставочному тарифам и использует электронагрев для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Настоящие тарифы установлены за один кВт/ч электроэнергии с учетом налога на добавленную стоимость, а также согласно постановлению кабмина республики.

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Теги:
электричество, электроэнергия, Узбекэнерго, Узбекистан



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