Гражданка Узбекистана родила в поезде Мангышлак — Алматы

Проводники поезда не растерялись и приняли роды у пассажирки из Узбекистана, которая ехала из Актау в Ташкент

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Проводники поезда сообщением Мангышлак — Алматы помогли появиться на свет малышу гражданки Узбекистана Ферузы Ахметовой.

Молодая мама на последнем месяце беременности ехала из Актау в Ташкент. В поезде у Ферузы начались схватки. В купе для проводников на свет появился мальчик, которого мама назвала Денизом. Проводники постарались помочь ей разродиться.

На станции Саксаульск подоспела и медицинская помощь, по вызову приехал врач.

Сейчас Феруза с ребенком находится в перинатальном центре в Аральске, пишет Sputnik Казахстан.

"Я даже не представляю, что было бы со мной и ребенком без помощи проводников. Я даже тогда не успела их поблагодарить. И сегодня, пользуясь случаем, хочу передать им свою признательность", — рассказала новоиспеченная мама.

Начальнику поезда Кобыланды Нысанбаеву, проводникам Нурлану Сапарову и Калыбеку Ерсапар железнодорожная компания объявила благодарность.