Гражданка Узбекистана родила в поезде Мангышлак — Алматы

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Проводники поезда сообщением Мангышлак — Алматы помогли появиться на свет малышу гражданки Узбекистана Ферузы Ахметовой.
На станции Саксаульск подоспела и медицинская помощь, по вызову приехал врач.
Сейчас Феруза с ребенком находится в перинатальном центре в Аральске, пишет Sputnik Казахстан.
"Я даже не представляю, что было бы со мной и ребенком без помощи проводников. Я даже тогда не успела их поблагодарить. И сегодня, пользуясь случаем, хочу передать им свою признательность", — рассказала новоиспеченная мама.
Начальнику поезда Кобыланды Нысанбаеву, проводникам Нурлану Сапарову и Калыбеку Ерсапар железнодорожная компания объявила благодарность.