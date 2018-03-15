В Узбекистане водители смогут оформлять ДТП без вызова гаишников

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане прорабатывается вопрос по внедрению упрощенной системы оформления ДТП или так называемого европротокола, сообщает корреспондент Sputnik.
Европротокол подразумевает оформление документов о ДТП без вызова инспекторов УБДД. Участники аварии смогут самостоятельно задокументировать факт дорожно-транспортного происшествия с тем, чтобы в дальнейшем обратиться в страховую компанию за получением возмещения, и оперативно разъехаться, не создавая заторов на дороге.
"Нам поручено изучить этот вопрос и внести свои предложения по внедрению этой системы на основе международного опыта", — сообщил Sputnik директор Фонда гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Латиф Зокиров.
Страховые компании Узбекистана предлагают два вида автострахования: ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и КАСКО.