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Ужин при свечах

Больше 150 не собираться: какие ограничения ждут торжества в Узбекистане

© Flickr/ Liepāja
Общество
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Документ, подготовленный сенатом Олий Мажлиса, регламентирует проведение свадеб, поминальных мероприятий и других семейных торжеств

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса подготовил проект постановления об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.

Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.

В проекте постановления отмечается, что свадьбы, поминальные мероприятия и другие семейные торжества — неотъемлемая часть традиций народа Узбекистана. Однако в последние годы такие мероприятия проходят очень роскошно и расточительно, что негативно сказывается не только на финансовом состоянии семей, но и на весь образ жизни людей. Например, молодые пары часто разводятся из-за конфликтов на почве оплаты свадебных вечеринок.

Молодожены. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Victoria Hong Zhu
Чтобы не было мучительно горько: Узбекистан возьмет свадьбы под контроль
Авторы документа предлагают ограничить семейные мероприятия по времени и по количеству гостей. Например, свадьбы и другие торжества должны проходить в период с 10:00 до 23:00 часов, давать плов (ош) — с 12:00 до 15:00. Количество гостей на свадьбах и других торжествах не должно превышать 150, на плове — 200. Траурных церемоний (за исключением плова) эти ограничения не коснутся.

Для обеспечения общественной безопасности документ регламентирует использование для церемоний регистрации брака и прибытия в свадебный зал не более двух машин. При этом, платные транспортные услуги смогут оказывать только лицензированные перевозчики.

Проект запрещает игнорировать национальные обычааи и традиции, принятые в обществе правил поведения, а также проявлять чрезмерную расточительность.

Свадебные залы, кафе и рестораны при проведении мероприятия с участием 50 и более человек предлагается обязать заключать договор с лицом, организующим мероприятие. Следует приглашать не более одного исполнителя или ансамбля.

За проведением семейных мероприятий предлагается установить общественный контроль, в том числе со стороны махаллей и различных социальных организаций.

Теги:
Олий Мажлис, Семейное право, Праздничные и выходные дни



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