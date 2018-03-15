Больше 150 не собираться: какие ограничения ждут торжества в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса подготовил проект постановления об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.
Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.
В проекте постановления отмечается, что свадьбы, поминальные мероприятия и другие семейные торжества — неотъемлемая часть традиций народа Узбекистана. Однако в последние годы такие мероприятия проходят очень роскошно и расточительно, что негативно сказывается не только на финансовом состоянии семей, но и на весь образ жизни людей. Например, молодые пары часто разводятся из-за конфликтов на почве оплаты свадебных вечеринок.
Для обеспечения общественной безопасности документ регламентирует использование для церемоний регистрации брака и прибытия в свадебный зал не более двух машин. При этом, платные транспортные услуги смогут оказывать только лицензированные перевозчики.
Проект запрещает игнорировать национальные обычааи и традиции, принятые в обществе правил поведения, а также проявлять чрезмерную расточительность.
Свадебные залы, кафе и рестораны при проведении мероприятия с участием 50 и более человек предлагается обязать заключать договор с лицом, организующим мероприятие. Следует приглашать не более одного исполнителя или ансамбля.
За проведением семейных мероприятий предлагается установить общественный контроль, в том числе со стороны махаллей и различных социальных организаций.