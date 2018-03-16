Turkish airlines запускает полеты из Стамбула в Самарканд

Регулярные полеты турецкого перевозчика по маршруту Стамбул — Самарканд — Стамбул будут выполняться по вторникам и пятницам

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Турецкая авиакомпания Turkish airlines с пятницы начала выполнять регулярные пассажирские рейсы из Стамбула в узбекский Самарканд, передает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании "Узбекские авиалинии" — назначенного авиаперевозчика по новому маршруту с узбекской стороны.

© Sputnik/ Максим Блинов Узбекистан и Турция прорабатывают открытие новых авиарейсов

"Узбекские авиалинии" выполняют полеты в Стамбул из Самарканда с 30 октября 2017 года. Кроме того, назначенные авиакомпании двух стран выполняют регулярные авиарейсы по маршруту Ташкент — Стамбул — Ташкент ежедневно на паритетной основе.

"Регулярные полеты турецкого перевозчика по маршруту Стамбул — Самарканд — Стамбул будут выполняться по вторникам и пятницам", — уточнил представитель узбекской авиакомпании. По его словам, стороны ведут переговоры по расширению полетов в другие города Узбекистана и Турции.

В настоящий момент из зарубежных авиакомпаний рейсы в Самарканд осуществляют российские "Аэрофлот" (дважды в неделю из Москвы и три раза — из Санкт-Петербурга) и UTair (трижды из Москвы).