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Узбекские солдаты

Как прошел визит американских кадетов в Академию ВС Узбекистана

ГУВД Ташкента
Общество
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В феврале Академию Вооруженных сил Узбекистана посетил американский генерал Джеффер Харриган

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Преподаватели и кадеты Военной академии США Вест-Пойнт посетили Академию Вооруженных сил Узбекистана, пишет ИА "Жахон".

Военнослужащий на базе хранения, ремонта и восстановления военной техники
© Sputnik/ Александр Кряжев
Что показали американскому генералу в Академии Вооруженных сил Узбекистана
Американские коллеги ознакомились с музеем вуза и страноведческими классами, посвященными Народно-освободительной армии Китая, бундесверу и армии Южной Кореи.

Узбекские студенты использовали возможность задать свои вопросы американским курсантам. Ребят интересовало, можно ли в Вест-Пойнте самому выбрать род войск и знают ли кадеты, где будут начинать офицерскую службу.

В феврале Академию Вооруженных сил Узбекистана посетил американский генерал Джеффер Харриган. Тогда он выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Теги:
кадеты, военные, Вест-Пойнт, ВС Узбекистана, Узбекистан, США



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