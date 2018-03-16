Как прошел визит американских кадетов в Академию ВС Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Преподаватели и кадеты Военной академии США Вест-Пойнт посетили Академию Вооруженных сил Узбекистана, пишет ИА "Жахон".

© Sputnik/ Александр Кряжев Что показали американскому генералу в Академии Вооруженных сил Узбекистана

Американские коллеги ознакомились с музеем вуза и страноведческими классами, посвященными Народно-освободительной армии Китая, бундесверу и армии Южной Кореи.

Узбекские студенты использовали возможность задать свои вопросы американским курсантам. Ребят интересовало, можно ли в Вест-Пойнте самому выбрать род войск и знают ли кадеты, где будут начинать офицерскую службу.

В феврале Академию Вооруженных сил Узбекистана посетил американский генерал Джеффер Харриган. Тогда он выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.