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Воздушные шары

Праздничный переполох: ГУВД дало рекомендации по покупке шаров с газом

CC0 / Pixabay
Общество
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Ведомство разместило сообщение, где призывает граждан не приобретать незаконно реализуемые шары, наполненные газом

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. ГУВД Ташкента разместило сообщение для граждан об опасности воздушных шаров, наполненных газом.

"Воздушные шары, наполненные газовой смесью, опасны. Особенно если ими украшены помещения или детские комнаты, достаточно одной искры, чтобы произошла вспышка. В результате люди могут получить серьезные ожоги и праздник превратится в трагедию", — говорится в сообщении.

Ведомство просит граждан быть бдительными и не приобретать незаконно реализуемые наполненные газовой смесью воздушные шары.

Теги:
гелий, воздушный шар, ГУВД Ташкента, Узбекистан



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