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Дорожное движение в Узбекистане

В Узбекистане в два раза снизят стоимость автостраховки

© Flickr/ Stanislav Magay
Общество
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Кроме того, в республике планируют более чем в три раза увеличить выплаты по ОСАГО — с 12 до 40 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Узбекистане планируют в два раза снизить стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) без ограничений по числу лиц, сообщает корреспондент Sputnik.

Сегодня средняя стоимость такого полиса превышает 400 тысяч сумов. Согласно изменениям, ее в ближайшее время планируется снизить примерно до 200 тысяч сумов.

Автомобильная трасса в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане более чем в три раза увеличат выплаты по автостраховке
"Кроме того, мы планируем и еще одну новинку — внедрение двух разных бланков ОСАГО, которые будут отличаться по цвету. Сейчас существует один универсальный бланк для всех видов страхования, теперь планируется выделить отдельный под страховку без ограничений", — отметил корреспонденту Sputnik директор Фонда гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Латиф Зокиров.

По его словам, это позволит избежать неправильного применения страхового полиса, противодействовать различного рода мошенничествам, а также сделает саму процедуру его получения прозрачной и более простой.

Напомним, что закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" был принят в апреле 2008 года. В нем оговаривается, что владелец должен застраховать авто не позднее чем через 10 дней с момента получения права на владение транспортным средством. Договор обязательного страхования заключается сроком на один год.

Сегодня в стране обсуждается вопрос по внедрению упрощенной системы оформления ДТП, или так называемого европротокола, который позволит оформлять документы для получения страховки без вызова инспекторов УБДД.

Кроме того, в Узбекистане планируют более чем в три раза увеличить выплаты по ОСАГО — с 12 до 40 миллионов сумов.

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Теги:
автостраховка, автомобиль, Узбекистан



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