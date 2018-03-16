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Кабинет труда для девочек

ЮНИСЕФ займется реабилитацией девочек из спецучреждений Узбекистана

© Sputnik/ Владимир Федоренко
Общество
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Ранее Детский фонд ООН открыл в Ташкенте спецкомнату для несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) готов оказать техническую помощь в улучшении ситуации в специализированных учебно-воспитательных учреждениях для девочек в Узбекистане, сообщил глава представительства фонда в республике Саша Грауманн.

В январе правительство Узбекистана одобрило план действий по улучшению положения девочек в данных учреждениях. В частности, он предусматривает мероприятия по повышению квалификации сотрудников учреждений, а также проведение работы по реинтеграции девочек в семью и общество.

В МВД Узбекистана впервые открыта специальная детская комната для проведения бесед
© ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ и МВД открыли спецкомнату для несовершеннолетних потерпевших
"ЮНИСЕФ готов оказать техническое содействие правительству Узбекистана в улучшении ситуации девочек в специализированных учреждениях. Недавно мы посетили их", — цитирует РИА Новости Грауманна.

Глава представительства фонда сообщил, что ЮНИСЕФ рассматривает такой план как важный шаг правительства Узбекистана по выполнению рекомендаций комитета ООН по правам ребенка, предоставленных в 2013 году.

"Мы готовы провести тренинг для сотрудников по разработке планов реабилитации каждой из находящихся там девочек", — добавил глава представительства ЮНИСЕФ.

В Узбекистане существует четыре специализированных учебно-воспитательных учреждения для детей и подростков с трудностями в поведении. В том числе для девочек — спецшкола в Чиназе (Ташкентская область) и спецколледж в Коканде (Ферганская область). По данным СМИ, в них находится более 200 девочек.

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Теги:
Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, Узбекистан



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