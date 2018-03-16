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Узбекские сумы

Доход от продажи красивых автономеров превысил 409 миллионов сумов

CC BY 2.0 / Peretz Partensky / Inflation
Общество
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Чаще всего покупателями красивых автономеров становятся автолюбители из Ташкента и Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Доход Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи от продажи красивых автономеров за прошедшую неделю превысил 409 миллионов сумов.

По информации пресс-службы УзРТСБ, через онлайн-аукцион биржи продано 33 номерных знака.

"Из них 28 номеров реализовано физическим лицам и пять — юридическим лицам", — уточняется в сообщении.

Согласно данным биржи, в результате торгов почти 64% совершенных сделок приходятся на сделки по автономерам премиум-класса, 21% сделок — на вторую категорию автономеров и 15% — на третью категорию автономеров.

Больше всего покупок совершили автолюбители Ташкента и Ташкентской области, доля которых составила 33% от общего количества сделок. Следующую позицию занимают покупатели Ферганской области с долей в 18% и покупатели Андижанской и Самаркандской областей — по 15%.

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Теги:
красивые автономера, красивые номера, УзРТСБ, Узбекистан



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