Доход от продажи красивых автономеров превысил 409 миллионов сумов

Чаще всего покупателями красивых автономеров становятся автолюбители из Ташкента и Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Доход Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи от продажи красивых автономеров за прошедшую неделю превысил 409 миллионов сумов.

По информации пресс-службы УзРТСБ, через онлайн-аукцион биржи продано 33 номерных знака.

"Из них 28 номеров реализовано физическим лицам и пять — юридическим лицам", — уточняется в сообщении.

Согласно данным биржи, в результате торгов почти 64% совершенных сделок приходятся на сделки по автономерам премиум-класса, 21% сделок — на вторую категорию автономеров и 15% — на третью категорию автономеров.

Больше всего покупок совершили автолюбители Ташкента и Ташкентской области, доля которых составила 33% от общего количества сделок. Следующую позицию занимают покупатели Ферганской области с долей в 18% и покупатели Андижанской и Самаркандской областей — по 15%.