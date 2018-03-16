Доход от продажи красивых автономеров превысил 409 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Доход Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи от продажи красивых автономеров за прошедшую неделю превысил 409 миллионов сумов.
По информации пресс-службы УзРТСБ, через онлайн-аукцион биржи продано 33 номерных знака.
"Из них 28 номеров реализовано физическим лицам и пять — юридическим лицам", — уточняется в сообщении.
Согласно данным биржи, в результате торгов почти 64% совершенных сделок приходятся на сделки по автономерам премиум-класса, 21% сделок — на вторую категорию автономеров и 15% — на третью категорию автономеров.
Больше всего покупок совершили автолюбители Ташкента и Ташкентской области, доля которых составила 33% от общего количества сделок. Следующую позицию занимают покупатели Ферганской области с долей в 18% и покупатели Андижанской и Самаркандской областей — по 15%.