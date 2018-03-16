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Приготовление сумаляка

В Намангане к Наврузу приготовят рекордный сумаляк

CC BY 2.0 / Jean-Pierre Dalbéra / La préparation du Sumalak pour Navrouz (Ouzbékistan)
Общество
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Для угощения весом в 6 тонн уже подготовлено 2 тонны муки, тонна масла, 200 кг камней, проращивание полутора тонн пшеницы начнется 18 марта

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Намангане к Наврузу приготовят рекордные шесть тонн сумаляка, сообщает NUZ.UZ.

В парке имени Бабура уже установили огромный казан. Приготовление сумаляка начнется с 9:30 утра 20 марта, рассказали в информационной службе городского хокимията.

Для рекордного сумаляка уже подготовлено 2 тонны муки, тонна масла, 200 кг камней. Проращивание полутора тонн пшеницы начнется 18 марта. Готовить кушанье будут 25 женщин, помогать им будут сто юношей.

Сумаляк — главное блюдо Навруза
© Sputnik/
Сумаляк — блюдо из камушков или "ангельская еда"
Приготовленный сумаляк разделят на 10 тысяч порций. Большая его часть пойдет на угощение воспитанников детских домов №№ 6 и 26, детей из малообеспеченных семей и других нуждающихся.

Организаторы также отмечают, что праздничное шоу не ограничится этим рекордом. Помимо приготовления сумаляка предполагается провести еще несколько кулинарных конкурсов, выставку блюд, приготовленных в тандыре, соревнования по запуску воздушных змеев, спортивные состязания концерт на новой площадке.

Напомним, в сентябре 2017 года в Ташкенте приготовили рекордно большой плов весом в 8 тонн.

Теги:
Навруз, Наманган, Национальная культура



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