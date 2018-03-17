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Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов

Пресс-секретарь Мирзиёева прокомментировал гибель учительницы в Самарканде

© Страница Комила Алламжонова в Facebook
Общество
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Школьная учительница Диана Иникова была сбита на дороге в Каттакурганском районе Самаркандской области во время плановой уборки прилегающей территории, проводимой незадолго до визита президента в регион

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов заявил о том, что изучает причины инцидента со школьной учительницей, погибшей в результате ДТП в Самаркандской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в ответ на комментарий одного из пользователей.

Автор сообщения под ником Мохир Уз спросил представителя главы государства, насколько законно и целесообразно привлекать к уборке врачей и учителей, особенно перед визитами первых лиц государства.

"Хокимияты часто привлекают учителей на уборку больших и малых магистралей. Это разве правильно? Или это незначительное дело? Недавно под колесами автомобиля погибла 23-летняя учительница, которая убирала одну из оживленных улиц Самарканда. Когда уже закончится подобная практика?", — возмущается он.

Пресс-секретарь президента Комил Алламжонов на пост неравнодушного узбекистанца ответил, что он расследует причины трагедии, а также выразил соболезнования членам семьи и родственникам погибшей.

Скриншот со страницы пресс-секретаря президента Узбекистана в Facebook
© Страница Комила Алламжнова в Facebook
Скриншот со страницы пресс-секретаря президента Узбекистана в Facebook

"Очень жаль, что произошел такой инцидент. Все причины трагедии сейчас устанавливаются, после чего будут приняты соответствующие меры. От своего имени я выражаю самые глубокие соболезнования членам семьи и родственникам погибшей", — написал Алламжонов.

В комментариях под этим постом пользователи также высказали свое мнение о сохраняющихся перегибах на местах.

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Подписчик под ником Бегзод Мирсаид заметил, что если на "вольно-принудительные" работы перестать вызывать учителей и врачей, а привлекать к уборке соответствующие службы, то и для образования, и для здравоохранения будет гораздо больше пользы.

Между тем комментатор под ником Регент Дениска высказался скептически.

"А толку-то? Во всех областях начинают шевелиться только непосредственно перед прибытием президента. А как только он уезжает, все возвращается на круги своя", — написал он.

В свою очередь, Khurshidbek Muhammadroziqov призвал обратить внимание главы государства на очковтирательство на местах, которое в подобных проявлениях негативно влияет на позитивные перемены в стране.

В субботу 17 марта президент Узбекистан начал рабочую поездку в Самаркандскую область, где провел ряд встреч, посвященных реализации реформ в различных сферах экономики и социальной сферы.

Теги:
Комил Алламжонов, Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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