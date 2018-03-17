В Ташкенте 20 марта ограничат движение по нескольким улицам

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Ряд центральных улиц столицы Узбекистана будут закрыты для движения автотранспорта 20 марта в связи с проведением "Молодежного марафона", посвященного Наврузу.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Всенародный хашар пройдет в Узбекистане 18-19 марта

Как сообщает пресс-служба хокимията Ташкента, ограничение будет действовать с 9:00 до 12:00.

Движение будет ограничено от улицы Нукусской (включая ул. А. Кадыри, Абая, пр. А. Навои, Ш. Рашидова, пр. Мустакиллик) до центрального стадиона "Пахтакор" (включая ул. Глинка, Ойбек, пр. А. Темура, Себзор, Юсуфа Хос Ходжиба).

Напомним, 21 марта — День народного праздника Навруз.

В этом году глава государства внес дополнение к празднику. Узбекистанцы будут отдыхать на Навруз пять календарных дней (18 марта — выходной день по календарю, 19 марта — перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта — дополнительный нерабочий день, 21 марта 2018 года — праздничный нерабочий день, 22 марта — перенесенный выходной день с 24 марта).