Абонент недоступен: суд частично удовлетворил иск UMS к Beeline

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Ташкентский межрайонный экономический суд вынес решение по нашумевшему делу о ставке интерконнекта, которая стала причиной раздора между сотовыми операторами UMS и Beeline, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Суд частично удовлетворил иск компании UMS, постановив снизить ставку интерконнекта с текущих 42 сумов до 5 тийинов. Однако новая ставка будет введена в действие только с момента вступления в действие решения суда, а значит минимум через месяц. При этом у Beeline есть право его обжаловать, что, вполне вероятно, и будет сделано.
"Считаем странным тот факт, что суд удовлетворил иск о снижении стоимости интерконнекта для государственного оператора сразу в 840 раз, даже не потрудившись потребовать у UMS расчетов ставки в 5 тийин. Иными словами, решение, не виданное в мировой практике, принято просто по желанию истца, не подкрепленному никакими аргументами", — отметили Sputnik в компании Beeline.
По словам представителя компании, скорее всего, данное решение, которое грозит поставить Узбекистан в плачевное положение единственной страны в мире с практически нулевым интерконнектом, будет оспорено в суде высшей инстанции.
Еще одна головная боль, о которой справедливо заявляет Beeline, — возможные проблемы с налоговыми органами. Сегодня операторы платят государству десятки миллиардов сумов в виде НДС при ставке в 42 сума. Если ее все-таки доведут до 5 тийинов, сумма станет в 840 раз меньше. Налоговые органы вполне могут квалифицировать это как картельный сговор для снижения налогооблагаемой базы, в результате — штрафы и проблемы.
Напомним, что интерконнектом называется связь между сетями двух операторов. Если его нет, то пользователь одного оператора сотовой связи не сможет позвонить на номера другого оператора.
Сотовые компании в Узбекистане примерно восемь лет назад объявили о полностью бесплатных входящих звонках вне зависимости от того, откуда они поступают — с городских телефонов или от абонентов других операторов.
Для взаиморасчетов друг с другом по интерконнекту они определили стоимость одного звонка абонента в размере 1 цента (42 сума). Операторы так называемой большой тройки тогда подписали договоры об этом и продлевали их вплоть до сентября прошлого года.
Ucell, которая сейчас находится в предпродажном состоянии, решила не ввязываться в судебные дрязги и заявила, что если Beeline согласится на снижение ставки для всех, то и она готова это сделать. А вот Beeline как раз не согласился. И понеслись судебные дрязги.