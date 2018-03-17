Абонент недоступен: суд частично удовлетворил иск UMS к Beeline

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Ташкентский межрайонный экономический суд вынес решение по нашумевшему делу о ставке интерконнекта, которая стала причиной раздора между сотовыми операторами UMS и Beeline, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Суд частично удовлетворил иск компании UMS, постановив снизить ставку интерконнекта с текущих 42 сумов до 5 тийинов. Однако новая ставка будет введена в действие только с момента вступления в действие решения суда, а значит минимум через месяц. При этом у Beeline есть право его обжаловать, что, вполне вероятно, и будет сделано.

"Считаем странным тот факт, что суд удовлетворил иск о снижении стоимости интерконнекта для государственного оператора сразу в 840 раз, даже не потрудившись потребовать у UMS расчетов ставки в 5 тийин. Иными словами, решение, не виданное в мировой практике, принято просто по желанию истца, не подкрепленному никакими аргументами", — отметили Sputnik в компании Beeline.

По словам представителя компании, скорее всего, данное решение, которое грозит поставить Узбекистан в плачевное положение единственной страны в мире с практически нулевым интерконнектом, будет оспорено в суде высшей инстанции.

Что же ожидать от этого решения простым абонентам? Вполне очевидно, что бесплатных услуг не бывает. Сотовые операторы будут просто компенсировать свои расходы за счет абонентов, то есть нас с вами. В результате уже в ближайшем будущем это вполне может отразиться на росте тарифов и снижении инвестиций в развитие сети.

Еще одна головная боль, о которой справедливо заявляет Beeline, — возможные проблемы с налоговыми органами. Сегодня операторы платят государству десятки миллиардов сумов в виде НДС при ставке в 42 сума. Если ее все-таки доведут до 5 тийинов, сумма станет в 840 раз меньше. Налоговые органы вполне могут квалифицировать это как картельный сговор для снижения налогооблагаемой базы, в результате — штрафы и проблемы.

Напомним, что интерконнектом называется связь между сетями двух операторов. Если его нет, то пользователь одного оператора сотовой связи не сможет позвонить на номера другого оператора.

Сотовые компании в Узбекистане примерно восемь лет назад объявили о полностью бесплатных входящих звонках вне зависимости от того, откуда они поступают — с городских телефонов или от абонентов других операторов.

Для взаиморасчетов друг с другом по интерконнекту они определили стоимость одного звонка абонента в размере 1 цента (42 сума). Операторы так называемой большой тройки тогда подписали договоры об этом и продлевали их вплоть до сентября прошлого года.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Стоимость абонентского номера для сотовых операторов увеличили вдвое

Однако в 2017 году внезапно началась своеобразная война за пересмотр ставки интерконнекта. Компания UMS захотела, чтобы два других крупных оператора — Beeline и Ucell сделали ей ставку в 5 тийинов, как и двум другим маленьким операторам, работающим на рынке, — Uzmobile и Perfectum.

Ucell, которая сейчас находится в предпродажном состоянии, решила не ввязываться в судебные дрязги и заявила, что если Beeline согласится на снижение ставки для всех, то и она готова это сделать. А вот Beeline как раз не согласился. И понеслись судебные дрязги.