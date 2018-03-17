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Сотовый телефон

Абонент недоступен: суд частично удовлетворил иск UMS к Beeline

© niekverlaan
Общество
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Суд удовлетворил иск о снижении стоимости интерконнекта для государственного оператора UMS сразу в 840 раз

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Ташкентский межрайонный экономический суд вынес решение по нашумевшему делу о ставке интерконнекта, которая стала причиной раздора между сотовыми операторами UMS и Beeline, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Суд частично удовлетворил иск компании UMS, постановив снизить ставку интерконнекта с текущих 42 сумов до 5 тийинов. Однако новая ставка будет введена в действие только с момента вступления в действие решения суда, а значит минимум через месяц. При этом у Beeline есть право его обжаловать, что, вполне вероятно, и будет сделано.

"Считаем странным тот факт, что суд удовлетворил иск о снижении стоимости интерконнекта для государственного оператора сразу в 840 раз, даже не потрудившись потребовать у UMS расчетов ставки в 5 тийин. Иными словами, решение, не виданное в мировой практике, принято просто по желанию истца, не подкрепленному никакими аргументами", — отметили Sputnik в компании Beeline.

По словам представителя компании, скорее всего, данное решение, которое грозит поставить Узбекистан в плачевное положение единственной страны в мире с практически нулевым интерконнектом, будет оспорено в суде высшей инстанции.

Вышки сотовой связи
© Sputnik/ Юрий Лашов
Сотовые войны: что не поделили Beeline, Ucell и UMS в Узбекистане
Что же ожидать от этого решения простым абонентам? Вполне очевидно, что бесплатных услуг не бывает. Сотовые операторы будут просто компенсировать свои расходы за счет абонентов, то есть нас с вами. В результате уже в ближайшем будущем это вполне может отразиться на росте тарифов и снижении инвестиций в развитие сети.

Еще одна головная боль, о которой справедливо заявляет Beeline, — возможные проблемы с налоговыми органами. Сегодня операторы платят государству десятки миллиардов сумов в виде НДС при ставке в 42 сума. Если ее все-таки доведут до 5 тийинов, сумма станет в 840 раз меньше. Налоговые органы вполне могут квалифицировать это как картельный сговор для снижения налогооблагаемой базы, в результате — штрафы и проблемы.

Напомним, что интерконнектом называется связь между сетями двух операторов. Если его нет, то пользователь одного оператора сотовой связи не сможет позвонить на номера другого оператора.

Сотовые компании в Узбекистане примерно восемь лет назад объявили о полностью бесплатных входящих звонках вне зависимости от того, откуда они поступают — с городских телефонов или от абонентов других операторов.

Для взаиморасчетов друг с другом по интерконнекту они определили стоимость одного звонка абонента в размере 1 цента (42 сума). Операторы так называемой большой тройки тогда подписали договоры об этом и продлевали их вплоть до сентября прошлого года.

Мужчина с телефоном
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Стоимость абонентского номера для сотовых операторов увеличили вдвое
Однако в 2017 году внезапно началась своеобразная война за пересмотр ставки интерконнекта. Компания UMS захотела, чтобы два других крупных оператора — Beeline и Ucell сделали ей ставку в 5 тийинов, как и двум другим маленьким операторам, работающим на рынке, — Uzmobile и Perfectum.

Ucell, которая сейчас находится в предпродажном состоянии, решила не ввязываться в судебные дрязги и заявила, что если Beeline согласится на снижение ставки для всех, то и она готова это сделать. А вот Beeline как раз не согласился. И понеслись судебные дрязги.

Теги:
Узбекистан



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