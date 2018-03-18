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Пресс-конференция представителей Human Rights Watch на тему: «Августовский конфликт на Южном Кавказе и права человека»

Делегация Human Rights Watch на следующей неделе посетит Узбекистан

© Sputnik/ Михаил Фомичев
Общество
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Представительства Human Rights Watch в Узбекистане было ликвидировано в 2011 году, однако сейчас организация намерена возобновить деятельность в республике

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Делегация международной правозащитной организации Human Rights Watch посетит Узбекистан на будущей неделе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Вход в парк имени Алишера Навои в Ташкенте
© Flickr / Robert Wilson
Саидов: Human Rights Watch пока не может открыть офис в Узбекистане
Об этом агентству сообщил депутат нижней палаты парламента, директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов.
По его словам, сегодня правительство Узбекистана открыто для конструктивного диалога с любыми международными организациями, в том числе и в области правозащитной тематики.

"Прекращение и ликвидация представительства Human Rights Watch в Узбекистане в 2011 году — решение Верховного суда Узбекистана. Несмотря на это вследствие открытости нашего правительства в прошлом году был организован их визит. Я встречался с ними. Буквально на следующей неделе 21 марта эта делегация приезжает еще раз", — рассказал корреспонденту Sputnik Акмал Саидов.

Собеседник также прокомментировал ситуацию с возобновлением деятельности представительства Human Rights Watch в Узбекистане.

"У этой организации есть намерения относительно возобновления деятельности представительства. Однако здесь есть юридическая коллизия. Над ее разрешением работает Министерство юстиции. Но это отнюдь не является препятствием для нашего конструктивного диалога, в получении виз для членов делегации Human Rights Watch, или организации встреч для этой делегации в любом регионе с любым человеком, любой организацией", — сказал Саидов.

Напомним, что офис международной правозащитной организации Human Rights Watch в Ташкенте был открыт в 1996 году. Он стал вторым полевым офисом организации за пределами США после московского.

В декабре 2010 года Министерство юстиции Узбекистана подало иск в Верховный суд о ликвидации представительства HRW. В июне 2011 года данный иск был удовлетворен. В прошлом году делегация организации после большого перерыва посетила страну.

Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира со штаб-квартирой в США.

Теги:
Human Rights Watch, Узбекистан



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  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

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