Делегация Human Rights Watch на следующей неделе посетит Узбекистан

Представительства Human Rights Watch в Узбекистане было ликвидировано в 2011 году, однако сейчас организация намерена возобновить деятельность в республике

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Делегация международной правозащитной организации Human Rights Watch посетит Узбекистан на будущей неделе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом агентству сообщил депутат нижней палаты парламента, директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов.По его словам, сегодня правительство Узбекистана открыто для конструктивного диалога с любыми международными организациями, в том числе и в области правозащитной тематики.

"Прекращение и ликвидация представительства Human Rights Watch в Узбекистане в 2011 году — решение Верховного суда Узбекистана. Несмотря на это вследствие открытости нашего правительства в прошлом году был организован их визит. Я встречался с ними. Буквально на следующей неделе 21 марта эта делегация приезжает еще раз", — рассказал корреспонденту Sputnik Акмал Саидов.

Собеседник также прокомментировал ситуацию с возобновлением деятельности представительства Human Rights Watch в Узбекистане.

"У этой организации есть намерения относительно возобновления деятельности представительства. Однако здесь есть юридическая коллизия. Над ее разрешением работает Министерство юстиции. Но это отнюдь не является препятствием для нашего конструктивного диалога, в получении виз для членов делегации Human Rights Watch, или организации встреч для этой делегации в любом регионе с любым человеком, любой организацией", — сказал Саидов.

Напомним, что офис международной правозащитной организации Human Rights Watch в Ташкенте был открыт в 1996 году. Он стал вторым полевым офисом организации за пределами США после московского.

В декабре 2010 года Министерство юстиции Узбекистана подало иск в Верховный суд о ликвидации представительства HRW. В июне 2011 года данный иск был удовлетворен. В прошлом году делегация организации после большого перерыва посетила страну.

Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира со штаб-квартирой в США.