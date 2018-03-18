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Милиция в Узбекистане

На базе РУВД Ташкента появятся управления координации

AP Photo / Anvar Ilyasov
Общество
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Новые структуры займутся организацией деятельности подразделений органов внутренних дел, распределением имеющихся сил и средств с учетом складывающейся криминогенной обстановки

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На базе районных управлений внутренних дел города Ташкента создаются управления координации деятельности органов внутренних дел. Об этом передает Uznews со ссылкой на постановление главы Узбекистана.

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В Ташкенте появится рейтинг лучших работников милиции
В сообщении уточняется, что управления координации будут рассматривать обращения граждан, охранять общественный порядок.

Кроме того, новая структура займется профилактикой и предупреждением правонарушений.

Напомним, с 1 апреля в Ташкенте внедряют рейтинг лучших работников милиции. В ГУВД считают, что введение рейтинговой оценки позволит дифференцированно подходить к определению эффективности каждой службы, каждого сотрудника, учитывая показатели специфики их деятельности.

Теги:
милиция, МВД Узбекистана, РУВД, Ташкент



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