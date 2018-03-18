На базе РУВД Ташкента появятся управления координации

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На базе районных управлений внутренних дел города Ташкента создаются управления координации деятельности органов внутренних дел. Об этом передает Uznews со ссылкой на постановление главы Узбекистана.
Кроме того, новая структура займется профилактикой и предупреждением правонарушений.
Напомним, с 1 апреля в Ташкенте внедряют рейтинг лучших работников милиции. В ГУВД считают, что введение рейтинговой оценки позволит дифференцированно подходить к определению эффективности каждой службы, каждого сотрудника, учитывая показатели специфики их деятельности.