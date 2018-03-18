В Намангане будут судить главу местного колледжа за оскорбление подчиненных

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. И.о. директора Наманганского юридического колледжа Н. Мирзаолимова предстанет перед судом за оскорбление по национальному признаку своих подчиненных. Как сообщает издание Uznews, дело передано в суд по уголовным делам города Наманган.
Глава учреждения оскорбляла преподавателей на общих собраниях, в том числе по национальному признаку.
Ранее в подобном скандале женщина была замешана, работая в Наманганском профессиональном колледже строительства и социальной экономики на должности заместителя директора колледжа по духовному просветительству. Тогда ее привлекли к административной ответственности за оскорбление чести и достоинства.
В декабре 2017 года суд оштрафовал хокима Андижана Дильмурода Рахматуллаева на 30 минимальных зарплат (около 650 долларов) за нецензурные оскорбления директоров лицеев и колледжей города.