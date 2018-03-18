И погоны не спасут: сотрудника ППС оштрафовали за неправильную парковку

В ГУВД Ташкента сообщили, что все совершившие правонарушения, о которых сообщают граждане (включая сотрудников правоохранительных органов), обязательно будут привлечены к ответственности, так как перед законом равны все

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Водитель бригады ППС, нарушивший правила дорожного движения в Ташкенте, оштрафован на 516 720 сумов.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, ранее в Сети появилась фотография, которой поделился один из пользователей. На ней запечатлен патрульный автомобиль марки "Нексия" с государственным номером 01 562 VSF, припаркованный под знаком "Пешеходный переход".

© Фото: ГУВД Ташкента Патрульный автомобиль, припаркованный под знаком «Пешеходный переход»

В связи с этим была проведена проверка.

"В результате по факту правонарушения, предусмотренного статьей 1286 ч. 1 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, был составлен административный протокол и на виновника был наложен штраф в размере 3 МРЗП (на сегодняшний день эта сумма составляет 516 720 сумов)", — отмечается в сообщении.

В ведомстве поблагодарили граждан за активность и пообещали, что в отношении каждого сотрудника органов внутренних дел, совершившего правонарушение или не принявшего законных мер для предупреждения или пресечения правонарушения, будут приняты меры дисциплинарного воздействия.

"Кроме того, он понесет административную или уголовную ответственность за совершенный проступок в соответствии с законом наравне с любым другим правонарушителем из числа гражданского населения, о чем будет сообщаться в социальных сетях и СМИ", — говорится в сообщении.