И погоны не спасут: сотрудника ППС оштрафовали за неправильную парковку

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Водитель бригады ППС, нарушивший правила дорожного движения в Ташкенте, оштрафован на 516 720 сумов.
Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, ранее в Сети появилась фотография, которой поделился один из пользователей. На ней запечатлен патрульный автомобиль марки "Нексия" с государственным номером 01 562 VSF, припаркованный под знаком "Пешеходный переход".
В связи с этим была проведена проверка.
"В результате по факту правонарушения, предусмотренного статьей 1286 ч. 1 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, был составлен административный протокол и на виновника был наложен штраф в размере 3 МРЗП (на сегодняшний день эта сумма составляет 516 720 сумов)", — отмечается в сообщении.
"Кроме того, он понесет административную или уголовную ответственность за совершенный проступок в соответствии с законом наравне с любым другим правонарушителем из числа гражданского населения, о чем будет сообщаться в социальных сетях и СМИ", — говорится в сообщении.