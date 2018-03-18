Власти Узбекистана внедрят инновации в градостроительство и ЖКХ

Руководство страны пересмотрит работу проектных организаций, которые должны будут учитывать в своей практике новые тенденции в архитектуре и дизайне

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Министерство инновационного развития Узбекистана начало разрабатывать концепцию инновационного развития градостроительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Для работы над проектом концепции приглашены эксперты градостроительной отрасли, сотрудники научно-исследовательских институтов, частных архитектурных бюро, преподаватели профильных вузов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам специалистов, необходимо пересмотреть работу проектных организаций страны в части внедрения в практику современных методов проектирования, прикладных программных продуктов, достижений современной науки, архитектуры и дизайна.

Напомним, Министерство инновационного развития учредили в ноябре прошлого года. Оно осуществляет единую государственную политику в сфере инновационного и научно-технического развития.

Ведомство проводит работу по разработке национальной стратегии инновационного развития, которая должна предложить новые подходы к прогрессивному движению регионов и отраслей промышленности в современном мире.