Многолюдно и активно: как проходят выборы президента РФ в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В воскресенье, 18 марта, в России началось голосование на выборах президента. Избирательные участки открылись и в трех городах Узбекистана — Ташкенте, Бухаре и Фергане. Для того, чтобы оценить ситуацию с явкой, корреспондент Sputnik посетил избирательный участок, организованный в посольстве РФ в узбекской столице.

Явка впечатляет

Уже с раннего утра в российском диппредставительстве было многолюдно. Ближе к полудню очередь из тех, кто пришел выразить свою гражданскую позицию, растянулась почти на сто метров. Яблоку негде было упасть, причем здесь был в буквальном смысле и стар, и млад. Люди приехали с детьми и внуками не только из разных районов столицы, но и многих других областей. Сюда пришли даже те, кому и передвигаться без чужой помощи в силу возраста было непросто.

По данным посольства России в Узбекистане, на 17:00 местного времени (15.00 мск) в республике уже проголосовали более 4,5 тысяч избирателей, включая и тех, кто отдал свои голоса досрочно. Для того, чтобы у российских граждан, оказавшихся в Узбекистане накануне выборов, появилась такая возможность, в четырех городах республики были открыты также участки досрочного голосования. Это Навои, Самарканд, Гулистан и Алмалык.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Очередь на избирательный участок в Ташкенте

По словам главы представительства Россотрудничества в Ташкенте Виктора Шулики, такая впечатляющая явка в день выборов в истории Узбекистана впервые.

"Такая активность! Наверное, в истории Узбекистана еще такого не было. Я это связываю с продолжающейся активностью наших стран на высшем уровне, налаживанием дружбы и сотрудничества, подписанием многих долгосрочных договоров", — поделился Виктор Николаевич, который сам пришел голосовать.

По его словам, здесь собрались граждане, которые готовы участвовать в жизни страны, даже несмотря на то, что находятся за сотни километров от нее. Они, тем самым, подчеркивают свою гордость за причастность к России и выражают волеизъявление за тот курс, который проводит страна, и поэтому пришли голосовать, причем с детьми. Здесь люди разных возрастов — молодежь, взрослые, старики, среди которых много ветеранов. Наверное, это самая главная оценка выборов, подчеркнул Шулика.

Мы голосуем за будущее

© Sputnik/ Рамиз Бахтияров Сафаев: в это непростое время для нас очень важно быть на выборах в России

В целом выборы проходят спокойно, для голосования избирателей созданы все условия, начиная с обеспечения безопасности на территории посольства и вплоть до удобства в кабинках для тайного голосования. Люди приходят с хорошим настроением, понимая важность своего голоса.

"Мы были готовы к тому, чтобы сюда пришли наблюдатели, но никто не появился, никто не выразил желания поприсутствовать. Сейчас крупная делегация из Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Сената Садыком Сафаевым следит за выборами непосредственно в России. И это для нас очень важно", — отметил посол РФ Владимир Тюрденев.

Напомним, что выбор предстоит делать из восьми кандидатов — Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз"), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвижение), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

По словам Дмитрия Заводнова, одного из избирателей, пришедших на участок, выборы президента для него, как гражданина Российской Федерации, имеют очень важное значение.

"Мы выбираем свое будущее, выбираем путь, каким должна развиваться Россия. А она должна быть сильным и мощным государством", — сказал он.

По мнению Владимира Недобежкина, вся система, организованная на избирательном участке в Ташкенте, работает очень эффективно.

"Все настроены доброжелательно, на все вопросы отвечают. Я сделал свой выбор и, на мой взгляд, это лучшее для России. За кого именно проголосовал, тайны не раскрою. Раньше я работал инженером, строил плотины, а сейчас на пенсии. Желаю всем мира, и чтобы моя страна только укреплялась", — отметил собеседник.

Избирательные участки будут открыты до 20:00 по ташкентскому времени, так что у всех желающих еще есть возможность проголосовать.

Выборы президента Российский Федерации продолжаются.