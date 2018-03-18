Делегация Узбекистана обсуждает в Бразилии управление водными ресурсами

Представители республики пробудут на водной конференции до 23 марта

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Делегация Республики Узбекистан во главе с министром водного хозяйства Шавкатом Хамраевым участвует в работе Восьмого Всемирного водного форума, который проходит в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РУ.

Представители республики пробудут на конференции до 23 марта. Хамраев вместе со своими коллегами обсудит развитие и управление водными ресурсами.

По итогам форума министры намерены принять декларацию с призывом к международному сообществу и национальным правительствам обеспечить справедливый доступ к воде и бережное управление водными ресурсами.