В Самарканде запустили еще одну трамвайную ветку

Новая линия протяженностью 5 километров состоит из 18 остановок. По ней курсируют восемь современных трамваев чешского производства

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Самарканде на днях была запущена в эксплуатацию новая трамвайная линия по маршруту Железнодорожный вокзал — Сиабский базар, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Новая линия протяженностью 5 километров состоит из 18 остановок. По ней курсируют восемь современных трамваев чешского производства. Временной промежуток между каждым из них составляет 7 минут. Для бесперебойного курсирования техники было построено шесть электростанций.

"В целях организации безопасности движения вдоль всего маршрута установлены дорожные знаки и светофоры. На перекрестках улиц Рудакий и Гагарина сейчас возводится трамвайное депо для технического осмотра. Здесь будет создано более 50 рабочих мест. На сегодняшний день сформирован парк из 21 трамвая. В перспективе запланировано привезти еще 42 единицы этого вида общественного транспорта", — отметили в "Узбекистон темир йуллари".

После запуска новой линии общая протяженность трамвайных путей в городе достигла 11,4 километра. Теперь в планах — возведение третьей линии от улицы Нарпай до городка "Химик" длиной 8,6 километра.

Всего в городе планируется возвести четыре ветки общей протяженностью 34,8 километра.

Напомним, что трамвайное движение в Самарканде запустили в апреле прошлого года. При этом ранее хокимият Ташкента принял решение о закрытии всех трамвайных маршрутов из-за пробок в городе и передаче всего подвижного состава в Самарканд.