Узбекистан и Кыргызстан запускают регулярное железнодорожное сообщение

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан запускают регулярное железнодорожное движение по маршруту Ташкент — Бишкек — Рыбачье (Иссык-Куль) — Ташкент, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Первый состав отправится в путь 22 марта с Центрального вокзала Ташкента в 20:50. Он будет состоять из девяти вагонов, включающих в себя люкс, купе, плацкарт и вагон-ресторан. Поезд рассчитан на 300 пассажиров.

Как сообщили Sputnik в компании, стоимость билетов в плацкарте будет начинаться от 378 тысяч сумов, в купе — от 515 тысяч сумов. Время в пути составит почти 25 часов. Поезда будут ходить только по четвергам.

Появление нового маршрута станет хорошей альтернативой для узбекистанцев, намеревающихся отдохнуть на Иссык-Куле или поехать в Бишкек. Сегодня стоимость билета на самолет до Бишкека варьируется в пределах от 90 до 160 долларов.

В прошлом году Национальная авиакомпания Узбекистана запускала сезонный рейс до аэропорта Тамчи (Иссык-Куль), при этом стоимость билетов также начиналась от 100 долларов.

Что касается прямых автобусных маршрутов, то страны намерены в этом году запустить сразу четыре направления: Ташкент — Бишкек, Фергана — Ош, Андижан — Ош и Ташкент — Иссык-Куль.