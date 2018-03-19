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Опубликован список улиц, где будет ограничено движение 20-22 марта

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Ограничение движения связано с проведением праздничных мероприятий и народных гуляний, посвященных Наврузу

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Ряд центральных улиц столицы Узбекистана будут закрыты для движения всех видов транспорта с 20 по 22 марта с 6:00 до 21:00.

Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения Ташкента.

На сайте ведомства говорится, что в указанные дни во время проведения праздничных мероприятий и народных гуляний возле прилегающих к паркам улиц, если потребует обстановка, планируется временное закрытие проезжей части для транспортных средств:

Привет с праздника Навруз
© Алла Гажева
Чем обрадует узбекистанцев Навруз в 2018 году
— по улице Кургазма от МКАД до улицы Корхожи ота;

— по улице 4-й проезд Сандиккургон от МКАД до улицы Корхожи ота;

— по улице 3-й проезд Сандиккургон от МКАД до 1-го проезда Корхожи ота;

— по улице А.Пулат от улицы Кургазма до улицы Ифтихор;

— по улице Уста Ширин от улицы Кургазма до улицы Ифтихор;

— по улице 1-й проезд Корхожи ота от улицы Кургазма до улицы Ифтихор;

— по улице Корхожи ота от улицы Кургазма до улицы Ифтихор;

— по улице Лабзак от улицы А.Кодирий до улицы Зулфияханум;

Пророщенная пшеница - один из символов Навруза
© Sputnik/ Стрингер
Навруз по-московски: как пройдет многонациональный праздник в столице России
— по съезду с улицы А.Кодирий до улицы Лабзак.

Напомним, 21 марта — день народного праздника Навруз.

В этом году глава государства внес дополнение к празднику. Узбекистанцы будут отдыхать на Навруз пять календарных дней (18 марта — выходной день по календарю, 19 марта — перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта — дополнительный нерабочий день, 21 марта 2018 года — праздничный нерабочий день, 22 марта — перенесенный выходной день с 24 марта).

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Теги:
Навруз, Ташкент, Узбекистан



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