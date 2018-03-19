Данная инструкция была утверждена решением Верховного суда и вступила в законную силу с 16 марта

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане судьям выдадут стрелковое оружие для обеспечения их личной безопасности.

В Министерстве юстиции республики одобрили инструкцию под номером 2981, сообщает пресс-служба ведомства.

Также в новой инструкции подчеркивается, что органы внутренних дел обеспечивают безопасность судов, судебных процессов и их участников. При необходимости они обеспечивают судей и их семьи вооруженной охраной.

Кроме того, лица, не достигшие 16 лет, если они не являются непосредственными участниками судебного процесса, не допускаются в зал суда.

К тому же запрещается проносить в здание суда без разрешения председателя суда мобильные телефоны, диктофоны и фотокамеры.