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В Узбекистане судьям выдадут стрелковое оружие

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Общество
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Данная инструкция была утверждена решением Верховного суда и вступила в законную силу с 16 марта

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане судьям выдадут стрелковое оружие для обеспечения их личной безопасности.

В Министерстве юстиции республики одобрили инструкцию под номером 2981, сообщает пресс-служба ведомства.

Также в новой инструкции подчеркивается, что органы внутренних дел обеспечивают безопасность судов, судебных процессов и их участников. При необходимости они обеспечивают судей и их семьи вооруженной охраной.

Кроме того, лица, не достигшие 16 лет, если они не являются непосредственными участниками судебного процесса, не допускаются в зал суда.

К тому же запрещается проносить в здание суда без разрешения председателя суда мобильные телефоны, диктофоны и фотокамеры.

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Теги:
стрелковое оружие, судья, суд, Узбекистан



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