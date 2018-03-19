На Навруз UzAirways увеличивает число рейсов Ташкент — Ургенч

Ранее "Узбекские авиалинии" заявили об увеличении количества рейсов из Ташкента в Самарканд 20 марта

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В связи с празднованием в Узбекистане Навруза НАК "Узбекистон хаво йуллари" ввела 22 марта дополнительный рейс по маршруту Ташкент — Ургенч — Ташкент. Об этом передает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут осуществляться по следующему расписанию:

HY55 Ташкент — Ургенч, время вылета — 15:00, прибытие — 17:10

HY56 Ургенч — Ташкент, время вылета — 17:50, прибытие — 19:50

Ранее "Узбекские авиалинии" заявили об увеличении количества рейсов из Ташкента в Самарканд 20 марта.

Также UzAirways объявила скидки в честь Навруза. Билеты на внутренние рейсы 18-22 марта можно будет приобрести со скидкой в 30-50%.