16:44 19 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Силуэт мужчины на фоне окна

Главу Управления народного образования уволили после случая с учительницей

Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
257 0 0

В хокимияте сообщили, что учительницу Диану Еникееву не могли отправить белить бордюр, поскольку для этого была закуплена специальная техника

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Глава Управления народного образования Каттакурганского района Самаркандской области Алишер Джуманазаров снят с должности после инцидента со смертью учительницы Дианы Еникеевой.

Субботник
© Sputnik/ Максим Богодвид
Хокимият Каттакургана не отправлял погибшую учительницу на уборку дороги
Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в хокимияте Самаркандской области.

В пресс-службе хокимията также отметили, что коллектив школы №42, где работала Еникеева, как и все другие организации в республике принимал добровольное участие в месячнике благоустройства и озеленения, который продолжится с марта по апрель.

Как выяснилось, глава Управления народного образования Каттакурганского района Джуманазаров не мог отправить учительницу Диану Еникееву белить бордюр, поскольку для это была закуплена специальная техника.

Джуманазаров и ранее получал выговор от начальства по другому вопросу, поэтому сейчас его ошибка закончилась увольнением.

Диана Еникеева была сбита грузовиком КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова, когда переходила дорогу. Инцидент произошел 14 марта в 13:00 на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем.

По информации СМИ, погибшая учительница была направлена туда в составе других педагогов белить тротуарные бордюры. Однако в ведомстве отметили, что это невозможно, поскольку для данного мероприятия была закуплена специальная техника. Новое назначение комментировать отказались.

Теги:
учительница, гибель, Самаркандская область, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    Особые правила

    На время Чемпионата мира по футболу в нескольких городах России будут действовать особые правила регистрации для иностранцев, в том числе для граждан Казахстана.

  • Торговля мясом. Архивное фото
    Новый рынок

    Кыргызстан готовится экспортировать халал-продукцию – правительство республики оценивает этот рынок в более чем триллион долларов.

  • Праздник, архивное фото
    С новым праздником!

    В Таджикистане вводится новый праздник — теперь ежегодно 20 марта в стране будет отмечаться День культуры. Минкульт объяснил, зачем.

  • Избирательный участок в Баку, фото из архива
    На старт!

    В Азербайджане стартовала предвыборная президентская кампания. О подробностях предстоящего голосования – в материале Sputnik.

  • Офис агентства Moody's, архивное фото
    Движение вверх

    Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, повысив его до уровня В3. В чем причина?

  • Выборы президента Российской Федерации в Абхазии
    Голоса Абхазии

    В посольстве России в Абхазии рассказали, сколько российских граждан, проживающих в республике, проголосовали на выборах президента России.

  • Ванадзорский технологический центр
    Начать с нуля

    Sputnik рассказывает, как несколько десятков программистов создают IT-столицу Армении в открытом в 2016 году технопарке в Ванадзоре.

  • Жилой дом посольства России в Латвии на улице Альберта
    "Премиальная" реконструкция

    Жилой дом в центре Риги по улице Альберта, отреставрированный по заказу посольства России в Латвии, получил награду в номинации "Реконструкция".

  • Водитель садится в грузовик на границе
    Дела приграничные

    На границе Беларуси с Литвой по-прежнему находятся 900 грузовиков – затруднение на дороге наблюдается со вчерашнего дня.

  • Железная дорога
    Путь на юг

    Киев намерен реанимировать южную железнодорожную ветку, связывающую Одесскую область с Молдовой - местные речные порты уже опасаются банкротства.

  • Мужчина с в депрессии
    Великая депрессия

    Треть чиновников Эстонии находятся на грани депрессии – к такому выводу пришли специалисты после тестирования сотрудников различных госучреждений.

  • В Северной Осетии долгожительницу поздравили с днем рождения на участке
    Ровесница века

    Долгожительница из Северной Осетии Аренка Камболова-Карданова отметила 98-й день рождения на избирательном участке в республике.

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    Особые правила

    На время Чемпионата мира по футболу в нескольких городах России будут действовать особые правила регистрации для иностранцев, в том числе для граждан Казахстана.

  • Торговля мясом. Архивное фото
    Новый рынок

    Кыргызстан готовится экспортировать халал-продукцию – правительство республики оценивает этот рынок в более чем триллион долларов.

  • Праздник, архивное фото
    С новым праздником!

    В Таджикистане вводится новый праздник — теперь ежегодно 20 марта в стране будет отмечаться День культуры. Минкульт объяснил, зачем.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Девушка опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае
На Земле и даже в космосе: выборы российского лидера в фотографиях
Президент Сирии Башар Асад приехал поддержать бойцов САА в Восточную Гуту
Президент Сирии Башар Асад посетил бойцов на передовой в Восточной Гуте
Досрочное голосование военнослужащих в Севастополе
Президентские выборы в России: как проголосовала страна

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054