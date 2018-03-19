В Узбекистане снимут очередной выпуск "Поедем, поедим!"

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Съемочная группа кулинарно-этнографической программы российского канала НТВ "Поедем, поедим!" в очередной раз побывает в Узбекистане, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Съемки передачи с участием английского телеведущего Джона Уоррена уже проходили в республике в 2015-2016 году.

В этот раз творческая группа в составе сценариста Ксении Кашиной, продюсера Елизаветы Пономаревой, оператора Андрея Вавиленко, оператора постановщика Сергея Ашихмина побывает в Ташкенте, Сурхандарье и Кашкадарье. Их пребывание в Узбекистане совпадет с праздником Навруз, традиционно богатом народными гуляньями и национальными блюдами.

Передача "Поедем, поедим!" еженедельно выходит в эфир с 2012 года. За это время съемочная группа побывала на Чукотке, Шантарских островах, в Татарстане, Монголии, Франции, Италии, Норвегии, Китае и многих других странах мира. В эфир вышло более 200 передач.