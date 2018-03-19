ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения.
Кроме того, министерство зарегистрировало новые нормы по обеспечению детских садов мебелью, игрушками, играми и другими техническими средствами.
Согласно тексту документа, в целях воспитания молодого поколения физически здоровым и интеллектуально развитым, детские сады оборудуют специальными дорожками для профилактики плоскостопия, релаксационными креслами, очистителями воздуха, стерилизаторами.
Также в каждом детсаде появятся интеллектуальные игры, такие, как "Банк", "Почта", "Автомобильная парковка".