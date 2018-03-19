Также детские сады оборудуют специальными дорожками для профилактики плоскостопия, релаксационными креслами и очистителями воздуха

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения.

Пресс-служба министерства народного образования РУз Плата за детские сады в ряде регионов Узбекистана снизилась вдвое

"Территория каждого детского сада будет оснащена камерами слежения, и родители смогут наблюдать за своими детьми через интернет", — говорится в сообщении Минюста республики в официальном Telegram-канале ведомства

Кроме того, министерство зарегистрировало новые нормы по обеспечению детских садов мебелью, игрушками, играми и другими техническими средствами.

Согласно тексту документа, в целях воспитания молодого поколения физически здоровым и интеллектуально развитым, детские сады оборудуют специальными дорожками для профилактики плоскостопия, релаксационными креслами, очистителями воздуха, стерилизаторами.

Также в каждом детсаде появятся интеллектуальные игры, такие, как "Банк", "Почта", "Автомобильная парковка".