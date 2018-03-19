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Празднование Навруза в Узбекистане

Где пройдут гулянья на Навруз в Ташкенте

© Анвар Ильясов / ИА "Жахон"
Общество
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Тема:
Празднование Навруза-2018 (11)
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Пресс-служба столичного хокимията опубликовала список мест, где пройдут гулянья, посвященные празднованию Навруза

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Праздничные мероприятия пройдут 21 марта на 21 площадке в столице Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба хокимията, мероприятия будут идти с 10:00 до 18:00.

Список мест, где пройдут праздничные мероприятия:

Улицы, которые будут перекрыты в Ташкенте в связи с Наврузом
Sputnik
Где будет закрыт проезд на Навруз
— Основная сцена города: площадь национального выставочного комплекса "Узбэкспоцентр";

— Парк им. Абдуллы Кадыри и Академгородок (Алмазарский район);

— Парк им. Фурката и Дворец культуры железнодорожников (Мирабадский район);

— Парк им. Гафура Гуляма и сад "Аква" (Чиланзарский район);

— Парк Anhor Lokomotiv, сад "Навруз" и парк "Ибн Сино" (Шайхантахурский район);

— Площадь перед Ташкентским зоопарком (Юнусабадский район);

— Парк "Дустлик" (Яккасарайский район);

— Парк "Ашхабад" и сад "Дустлик" (Яшнабадский район);

— Парк "Локомотив" и экопарк им. Бабура (Мирзо-Улугбекский район);

— Парки "Ёшлар" и "Грин-парк" (Сергелийский район);

— Экосад и парк "Богишамол" (Учтепинский район);

— Парк "Куёшча нури" (Бектемирский район).

Ранее стало известно, что ряд центральных улиц столицы Узбекистана будут закрыты для движения всех видов транспорта с 20 по 22 марта с 6:00 до 21:00.

Тема:
Празднование Навруза-2018 (11)
Теги:
Навруз, Ташкент, Узбекистан, Общество



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