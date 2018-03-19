Где пройдут гулянья на Навруз в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Праздничные мероприятия пройдут 21 марта на 21 площадке в столице Узбекистана.
Как сообщает пресс-служба хокимията, мероприятия будут идти с 10:00 до 18:00.
Список мест, где пройдут праздничные мероприятия:
— Парк им. Абдуллы Кадыри и Академгородок (Алмазарский район);
— Парк им. Фурката и Дворец культуры железнодорожников (Мирабадский район);
— Парк им. Гафура Гуляма и сад "Аква" (Чиланзарский район);
— Парк Anhor Lokomotiv, сад "Навруз" и парк "Ибн Сино" (Шайхантахурский район);
— Площадь перед Ташкентским зоопарком (Юнусабадский район);
— Парк "Дустлик" (Яккасарайский район);
— Парк "Ашхабад" и сад "Дустлик" (Яшнабадский район);
— Парк "Локомотив" и экопарк им. Бабура (Мирзо-Улугбекский район);
— Парки "Ёшлар" и "Грин-парк" (Сергелийский район);
— Экосад и парк "Богишамол" (Учтепинский район);
— Парк "Куёшча нури" (Бектемирский район).
Ранее стало известно, что ряд центральных улиц столицы Узбекистана будут закрыты для движения всех видов транспорта с 20 по 22 марта с 6:00 до 21:00.