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Мультимедийный центр ГУВД Ташкента возглавил Бахтиер Иногамов

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (168)
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Напоминаем, Информационный мультимедийный центр ГУВД города Ташкента создан в соответствии с постановлением главы Узбекистана от 14 февраля 2018 года

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Информационный мультимедийный центр ГУВД Ташкента возглавил Бахтиер Иногамов, пишет пресс-служба госучреждения.

Ранее Иногамов работал главным редактором телерадиоканала "Тошкент" и возглавлял телеканал "Миллий".

Начальник Информационного мультимедийного центра ГУВД г. Ташкента Иногамов Бахтиёр
© ГУВД г. Ташкента
Начальник Информационного мультимедийного центра ГУВД г. Ташкента Иногамов Бахтиёр

Помогать Иногамову освещать работу правоохранителей будет Ирина Сайфутдинова. Она назначена на должность замначальника мультимейдийного центра. До этого момента Иногамова была заведующей отделом Объединенной редакции МВД Республики Узбекистан.

Заместитель начальника Информационного мультимедийного центра ГУВД г. Ташкента Сайфутдинова Ирина
© ГУВД г. Ташкента
Заместитель начальника Информационного мультимедийного центра ГУВД г. Ташкента Сайфутдинова Ирина

Напоминаем, что Информационный мультимедийный центр ГУВД города Ташкента создан в соответствии с постановлением главы Узбекистана от 14 февраля 2018 года. Центр занимается публикацией информации о преступлениях и происшествиях, произошедших в узбекской столице.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (168)
Теги:
мультимедийный центр, ГУВД Ташкента, Ташкент



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