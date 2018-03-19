Напоминаем, Информационный мультимедийный центр ГУВД города Ташкента создан в соответствии с постановлением главы Узбекистана от 14 февраля 2018 года

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Информационный мультимедийный центр ГУВД Ташкента возглавил Бахтиер Иногамов, пишет пресс-служба госучреждения.

Ранее Иногамов работал главным редактором телерадиоканала "Тошкент" и возглавлял телеканал "Миллий".

© ГУВД г. Ташкента Начальник Информационного мультимедийного центра ГУВД г. Ташкента Иногамов Бахтиёр

Помогать Иногамову освещать работу правоохранителей будет Ирина Сайфутдинова. Она назначена на должность замначальника мультимейдийного центра. До этого момента Иногамова была заведующей отделом Объединенной редакции МВД Республики Узбекистан.

© ГУВД г. Ташкента Заместитель начальника Информационного мультимедийного центра ГУВД г. Ташкента Сайфутдинова Ирина

Напоминаем, что Информационный мультимедийный центр ГУВД города Ташкента создан в соответствии с постановлением главы Узбекистана от 14 февраля 2018 года. Центр занимается публикацией информации о преступлениях и происшествиях, произошедших в узбекской столице.