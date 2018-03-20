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Узбекистан не будет дополнительно регулировать деятельность иностранных ННО

Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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В этом году организациям будет выделено 17 миллиардов сумов на различные проекты

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Узбекистан не планирует принимать новых законодательных документов, которые бы дополнительно регулировали или затрудняли деятельность в республике международных негосударственных некоммерческих организаций (ННО), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На сегодняшний день деятельность всех ННО в республике регулируется законом "О негосударственных некоммерческих организациях". Только в этом году им будет выделено 17 миллиардов сумов на различные проекты.

При этом в СМИ постоянно вбрасывается информация, что в Узбекистане процесс регистрации и деятельности иностранных негосударственных некоммерческих организаций затруднен.

"Я думаю, отдельных законодательных документов, регулирующих деятельность зарубежных ННО, не будет. Мы не хотим идти по конфронтационному подходу в законодательном плане. У нас все наравне. В принципе, в наших документах о гарантиях деятельности таких организаций есть все необходимые положения о международной деятельности отечественных ННО, а также о нашем сотрудничестве с иностранными. Эти нормы я считаю достаточными", — отметил Sputnik депутат нижней палаты парламента, директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов.

По его словам, уже в ближайшее время будет решен вопрос по регистрации в стране нескольких крупных международных неправительственных организаций.

Отметим, что сегодня многие страны мира регулируют деятельность иностранных ННО на своей территории. В США существует целый ряд законов, которые строго регулируют действие и присутствие иностранных сил на территории страны. Одним из главных является Акт о регистрации иностранных агентов.

В 2012 году Россия постановила, что все ННО, получающие финансирование из-за рубежа и участвующие в политической деятельности, будут признаны иностранными агентами. Потом появилась категория "нежелательных организаций".




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