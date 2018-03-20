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Открытие Центра мастер-классов по национальным блюдам Узбекистана

Секреты для гурманов и туристов: в Ташкенте открыли новую "вкусную" площадку

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Центр ежедневно будет проводить кулинарные мастер-классы от признанных шеф-поваров страны, где туристы смогут поучаствовать в приготовлении популярных национальных блюд узбекской кухни

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ташкенте накануне открылся Центр мастер-классов по национальным блюдам Узбекистана. Здесь туристы смогут не только попробовать известные узбекские блюда, но и сами их приготовить. Изюминкой центра станут и уникальные старинные рецепты, которые тут намерены возрождать.

Саидахмат Рубаев, представитель туркомпании Ясмина тур
© Sputnik. /Рамиз Бахтияров
Раубаев: мы намерены возрождать традиционные, но забытые узбекские рецепты
Центр мастер-классов по национальным блюдам Узбекистана создан на базе ресторана "Боги-Эрам" при поддержке Государственного комитета по развитию туризма. Его деятельность в целом направлена на развитие нового для страны вида туризма — гастрономического.

Планируется, что здесь ежедневно будут проводиться кулинарные мастер-классы от признанных шеф-поваров страны, где туристы и гости непосредственно смогут наблюдать за процессом и участвовать в приготовлении популярных национальных блюд узбекской кухни.

Как рассказал директор туристической компании Yasmina Tour Саидахмад Раубаев, идею по созданию данного центра подсказали сами туристы, ведь любой тур по республике включает в себя знакомство с уникальной узбекской кухней.

"Мы их кормим в прекрасных ресторанах, вкусных местах, и они часто задают один и тот же вопрос: а дома как вы кушаете сами-то? И мы решили им это показать, создать такое место, в котором в дружеской обстановке можно было бы самим приготовить", — отметил он.

По его словам, центр мастер-классов создан для того, чтобы можно было посмотреть, как какое-то конкретное блюдо готовится именно в Узбекистане.

Открытие Центра мастер-классов по национальным блюдам Узбекистана
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Всегда готовь: в Ташкенте открылся центр мастер-классов по национальной еде
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"Многие наши гости, к примеру, из стран СНГ, часто говорят нам, что сами готовят плов у себя дома. А когда мы здесь предлагаем им узбекский плов, они говорят, что он совсем другой. То есть у туристов появится возможность сравнивать", — пояснил Раубаев.

Центр не предназначен только для иностранных туристов, сюда смогут приезжать и сами узбекистанцы, чтобы угостить друзей, коллег по работе. Так сказать, похвастаться своими кулинарными способностями.

Кроме этого, здесь будут возрождаться некоторые рецепты традиционных блюд. К примеру, ошпазы будут делиться секретами малоизвестных рецептов плова. А их, по словам Саидахмада Раубаева, существует более шестидесяти.

В день открытия центра мастер-классов по национальным блюдам Узбекистана гостей ждала яркая, красочная и насыщенная шоу-программа, посвященная весеннему празднику Навруз. В течение дня туроператоры, журналисты и другие приглашенные гости готовили плов, сумаляк, зеленую самсу. Одновременно проводился марафон кулинарных мастер-классов с участием маститых ошпазов, шеф-поваров и ведущих специалистов отрасли туризма.

Как отметил Сергей Данилов, эксперт по вопросам международного туризма, автор проекта "Вкусный Узбекистан", современный туризм — это туризм впечатлений. И в этом плане кулинария, гастрономия, а также виноделие — та самая часть, где туристы могут набраться впечатлений в процессе своего непосредственного участия.

"В гастрономическом туризме еда не главная цель, главное — обычаи и традиции, с которыми все это сделано", — подчеркнул он.

В этот вечер Сергей Данилов делился с гостями секретами приготовления блюда казан жигар-кабоб. А потом всю ночь участники доводили до готовности традиционный сумаляк, который увидел свет с первыми лучами солнца.

Теги:
Узбекистан, Общество



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