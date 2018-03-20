В Узбекистане спустя 8 лет освободили правозащитника Гайбулло Джалилова

Он был осужден в 2009 году по обвинению в подготовке террористических актов в Кашкадарьинской области, в том числе на военной базе "Ханабад" и в аэропорту города Карши. Ему также инкриминировали участие в незарегистрированной религиозной организации.
В 2013 году Рабочая группа Организации Объединенных Наций по произвольным арестам и задержаниям призвала освободить Джалилова.
Ранее власти Узбекистана приняли решение об освобождении правозащитников Дильмурада Саидова, Азама Фармонова, Салиджона Абдурахманова, Ганихона Маматханова, Мухаммада Бекжанова, Мурода Джураева, Эркина Мусаева, Джамшида Каримова и ряда других лиц, осужденных к длительным срокам лишения свободы.
Отметим, что на сегодняшний день Узбекистан имеет один из самых низких показателей в мире по количеству лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Так, на 100 тысяч населения страны приходится 137 человек, содержащихся в местах лишения свободы, что является одним из самых низких показателей среди стран СНГ и Европы. Наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80%.
В Москве прошла встреча, в ходе которой молодые узбекистанцы смогли задать представителям правительства вопросы, касающиеся различных аспектов студенческой жизни вдали от родины, в том числе проблемы признания дипломов и будущего трудоустройства