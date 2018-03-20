МИД Узбекистана и МГИМО обсудили сотрудничество в сфере подготовки кадров

Замглавы МИД пообщался с ректором и договорился о подготовке высококвалифицированных специалистов в области международной экономики

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов встретился в Москве с руководством Московского государственного института международных отношений (МГИМО), стороны обсудили сотрудничество в сфере подготовки кадров.

"Девятнадцатого марта заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдужабар Абдувахитов, находившийся в Москве с рабочим визитом, встретился с ректором Московского института международных отношений, академиком РАН Анатолием Торкуновым", — передает пресс-служба МИД Узбекистана.

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По данным пресс-службы, стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в подготовке кадров в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе узбекско-российских контактов на высшем и высоком уровнях.

"По итогам переговоров стороны согласовали практические шаги по укреплению взаимодействия между Университетом мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана и МГИМО, прежде всего в подготовке высококвалифицированных специалистов в области международной экономики, правоведения, синхронного перевода, журналистики и на других востребованных направлениях", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.