Сафаев: узбекские студенты поддерживают реформы, проводимые Мирзиёевым

В Москве прошла встреча, в ходе которой молодые узбекистанцы смогли задать представителям правительства вопросы, касающиеся различных аспектов студенческой жизни вдали от родины, в том числе проблемы признания дипломов и будущего трудоустройства

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев провел встречу с узбекскими студентами, обучающимися в вузах Москвы, передает ИА "Жахон".

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По словам Сафаева, диалог, который состоялся в посольстве республики в России, получился весьма оживленным, а молодые люди продемонстрировали заинтересованность во всем, что касается жизни страны.

Сенатор отметил, что постарался довести до них суть происходящих в Узбекистане изменений, новые принципы политики, осуществляемой под руководством президента, а с другой стороны выслушал их предложения, мнения, волнующие их вопросы.

"Должен сказать, я не ожидал, что (молодые люди. — Ред.) будут столь заинтересованными… Они высказали, как мне кажется, однозначную поддержку тех изменений, которые происходят в Узбекистане, смелых реформ, осуществляемых под руководством президента Мирзиёева. Кроме того, был поднят ряд вопросов практического плана, касающихся того, как они уже сегодня могут принимать участие в тех процессах, которые в настоящее время разворачиваются в нашей стране", — заявил он.

Кроме того, Садык Сафаев подчеркнул, что некоторые студенты высказали очень толковые предложения по реформированию системы образования, вовлечению молодежи, находящейся за рубежом, в сотрудничество с соответствующими узбекскими структурами.

"Мы с собой уносим, можно сказать, портфель предложений и замечаний, и мне кажется, что встреча была очень продуктивной", — резюмировал он.

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Комментируя итоги встречи, студентка третьего курса Высшей школы экономики Юлия Тюлькина отметила, что для нее главный вывод встречи заключается в том, что "Узбекистан нас ждет, и нам это очень нравится".

В свою очередь, студентка третьего курса Высшей школы экономики Рухсорабону Хакимова рассказала, что гордится тем, что в Узбекистане происходят столь кардинальные изменения.

"В стране становится более свободно, в том числе и бизнесу. Меня заинтересовала информация о появлении должности бизнес-омбудсмана. Было очень интересно узнать, что это за должность и какие полномочия она подразумевает", — сказала она.

Отметим, что первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев возглавил делегацию наблюдателей республики на выборах президента России.