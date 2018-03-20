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Открытие КПП на таджикско-узбекской границе, связующего Самарканд и Пенджикент

Между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу безвизовый режим

© Facebook / Негматулло Мирсаидов
Общество
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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (26)
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Перед Наврузом Мирзиёев временно ввел в действие данное соглашение с 16 марта в отношении граждан Таджикистана

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Межправительственное соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней вступило в силу, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Соглашение было подписано 9 марта в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

"Девятнадцатого марта вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан", — говорится в сообщении узбекистанского МИД.

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По данным пресс-службы, соглашение заключено в целях создания благоприятных условий гражданам двух стран путем предоставления им возможности осуществлять взаимные поездки без оформления виз. "С 19 марта граждане Республики Узбекистан и Республики Таджикистан могут пребывать на территориях двух стран без виз (до 30 суток) по действительным проездным документам, указанным в соглашении", — добавили в МИД Узбекистана.

Ранее Мирзиёев своим постановлением временно ввел в действие данное соглашение с 16 марта в отношении граждан Таджикистана. По данным МИД Узбекистана, это было сделано в целях создания благоприятных условий населению двух стран в канун празднования весеннего праздника Навруз, который отмечается 21 марта.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (26)

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Теги:
виза, Таджикистан, Узбекистан



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    В Таджикистане издали книгу с рекомендациями по женской одежде на разные случаи жизни. Чему отдается предпочтение, а что носить не советуют?

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