Между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу безвизовый режим

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Межправительственное соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней вступило в силу, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Соглашение было подписано 9 марта в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.
"Девятнадцатого марта вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан", — говорится в сообщении узбекистанского МИД.
Ранее Мирзиёев своим постановлением временно ввел в действие данное соглашение с 16 марта в отношении граждан Таджикистана. По данным МИД Узбекистана, это было сделано в целях создания благоприятных условий населению двух стран в канун празднования весеннего праздника Навруз, который отмечается 21 марта.