Между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу безвизовый режим

Перед Наврузом Мирзиёев временно ввел в действие данное соглашение с 16 марта в отношении граждан Таджикистана

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Межправительственное соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней вступило в силу, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Соглашение было подписано 9 марта в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

"Девятнадцатого марта вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан", — говорится в сообщении узбекистанского МИД.

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По данным пресс-службы, соглашение заключено в целях создания благоприятных условий гражданам двух стран путем предоставления им возможности осуществлять взаимные поездки без оформления виз. "С 19 марта граждане Республики Узбекистан и Республики Таджикистан могут пребывать на территориях двух стран без виз (до 30 суток) по действительным проездным документам, указанным в соглашении", — добавили в МИД Узбекистана.

Ранее Мирзиёев своим постановлением временно ввел в действие данное соглашение с 16 марта в отношении граждан Таджикистана. По данным МИД Узбекистана, это было сделано в целях создания благоприятных условий населению двух стран в канун празднования весеннего праздника Навруз, который отмечается 21 марта.