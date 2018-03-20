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Дильбар Абдурахманова - народная артистка СССР, первая в Узбекистане женщина дирижер

Скончалась первая в Узбекистане женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова

Facebook / Государственный академический Большой театр Узбекистана им. А.Навои
Общество
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Дильбар Абдурахманова родилась в Москве 82 года назад, ее дебют как дирижера состоялся в 1957 году в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Первая женщина-дирижер в Узбекистане, народная артистка СССР Дильбар Абдурахманова скончалась в Ташкенте на 82-м году жизни.

"Ушла из жизни Дильбар Абдурахманова — народная артистка СССР, первая в Узбекистане женщина-дирижер. Скорбим", — говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

Абдурахманова родилась 1 мая 1936 года в Москве, где в узбекской оперной студии при Московской консерватории учились ее родители.

Профессиональный дебют Абдурахмановой за дирижерским пультом состоялся в 1957 году, когда она еще училась на третьем курсе консерватории в Ташкенте. В том же году она получила диплом I степени на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

В 1969 году первой женщине-дирижеру в республике было присуждено звание Народной артистки УзССР. В 1974 году она стала главным дирижером ГАБТа в Ташкенте и оставалась на этом посту до 1990 года. В 1977 году ей присуждено звание Народной артистки СССР.

Абдурахманова поставила 64 оперных и балетных спектакля. Среди них оперы "Аида", "Спартак", Фауст", "Отелло", балеты "Бахчисарайский фонтан", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Дон Кихот" и "Золушка".

Теги:
скончалась, дирижер, Дильбар Абдурахманова, Узбекистан



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