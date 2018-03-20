Сотрудники ГУВД Ташкента поздравили с Наврузом жителей села Манас

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента передали жителям села Манас Дустликского района Джизакской области к Наврузу комплекты мужской, женской, детской одежды и обуви, продукты питания, сладости и игрушки, сообщает пресс-служба.
Село расположено в 70 километрах от областного центра Джизакской области.
"Жители отдаленного населенного пункта были тронуты вниманием сотрудников органов внутренних дел столицы и искренне благодарили за подарки к всенародному празднику весны и обновления — Наврузу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что юсело Манас было включено в программу "Благоустроенное село".