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Личный состав ГУВД г. Ташкента поздравил жителей села Манас с Наврузом

Сотрудники ГУВД Ташкента поздравили с Наврузом жителей села Манас

© ГУВД г.Ташкента
Общество
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Тема:
Празднование Навруза-2018 (13)
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В село, расположенное в 70 километрах от областного центра Джизакской области, отправили комплекты одежды, обувь, продукты питания, игрушки и сладости

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента передали жителям села Манас Дустликского района Джизакской области к Наврузу комплекты мужской, женской, детской одежды и обуви, продукты питания, сладости и игрушки, сообщает пресс-служба.

Село расположено в 70 километрах от областного центра Джизакской области.

"Жители отдаленного населенного пункта были тронуты вниманием сотрудников органов внутренних дел столицы и искренне благодарили за подарки к всенародному празднику весны и обновления — Наврузу", — говорится в сообщении.

Личный состав ГУВД г. Ташкента поздравил жителей села Манас с Наврузом
© ГУВД г.Ташкента
Личный состав ГУВД г. Ташкента поздравил жителей села Манас с Наврузом

Отмечается, что юсело Манас было включено в программу "Благоустроенное село".

 

Тема:
Празднование Навруза-2018 (13)
Теги:
Навруз, ГУВД Ташкента, Джизакская область, Правоохранительные органы



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