Сотрудники ГУВД Ташкента поздравили с Наврузом жителей села Манас

В село, расположенное в 70 километрах от областного центра Джизакской области, отправили комплекты одежды, обувь, продукты питания, игрушки и сладости

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента передали жителям села Манас Дустликского района Джизакской области к Наврузу комплекты мужской, женской, детской одежды и обуви, продукты питания, сладости и игрушки, сообщает пресс-служба.

Село расположено в 70 километрах от областного центра Джизакской области.

"Жители отдаленного населенного пункта были тронуты вниманием сотрудников органов внутренних дел столицы и искренне благодарили за подарки к всенародному празднику весны и обновления — Наврузу", — говорится в сообщении.

© ГУВД г.Ташкента Личный состав ГУВД г. Ташкента поздравил жителей села Манас с Наврузом

Отмечается, что юсело Манас было включено в программу "Благоустроенное село".