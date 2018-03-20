Япония направит на социальные проекты в Узбекистане 700 тысяч долларов

Япония закупит современное оборудование в четыре медучреждения Узбекистана и оснастит восемь образовательных учреждений новой мебелью и инвентарем

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Япония направит на социальные проекты в Узбекистане почти 700 тысяч долларов.

Ранее стороны подписали грант-контракты в рамках программы безвозмездной помощи правительства Японии, говорится в сообщении пресс-службы японского посольства.

На средства, выделенные Японией, в больницах Намангана, Ташкента, Ферганы и Кашкадарьи закупят современное медицинское оборудование.

Также, благодаря финансированию Японии, в школах в Каракалпакстане, Ташкенте, Джизакской и Кашкадарьинской областях появится новый инвентарь и мебель.

С 1995 года правительство Японии реализует программу "Безвозмездной помощи социальным проектам малого масштаба" в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства с целью повышения уровня благосостояния населения Узбекистана. До настоящего времени были воплощены в жизнь 371 проект общей стоимостью свыше 26,5 миллиона долларов.