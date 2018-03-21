Узбекистан запустил по новой ветке пассажирские поезда в Саратов и Волгоград

Теперь для поездов, следующих из Ташкента в Ургенч, Хиву, Нукус и в обратном направлении, время в пути сократилось на два часа

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Узбекистан накануне запустил пассажирское движение по новой железнодорожной линии Бухара — Мискен, сообщает корреспондент Sputnik.

В результате на два часа сократилось время в пути поездов, следующих из Ташкента в Ургенч, Хиву, Нукус и в обратном направлении. Кроме того, по новой линии пойдут поезда по направлениям Ташкент — Саратов, Ташкент — Волгоград, Алматы — Нукус, Андижан — Ургенч, Нукус — Ургенч — Термез.

Новый маршрут будет соединяться с железнодорожной линией Навои — Учкудук — Султануиздаг — Нукус, что позволит интенсифицировать грузопоток из Узбекистана в северном направлении, в частности, в Казахстан и Россию. Загрузка линии также ожидается в связи со строящимися новыми горно-металлургическими мощностями в Центральных Кызылкумах.

Возведение новой железнодорожной ветки из Бухары в Мискен протяженностью 355 километров стартовало в декабре 2016 года. Строительно-монтажные работы начались одновременно с двух сторон — навстречу друг другу. Два отрезка железнодорожных путей состыковались 1 сентября прошлого года. Работы по электрификации завершились ровно три месяца спустя.

В ходе прокладки линии построены 121 искусственное сооружение, 12 мостов и шесть путепроводов, пять новых станций (Янгиабад, Тузтепа, Учачик, Сузакдор, Даутепа) и пять разъездов (Машак, Азанир, Алабуга, Жакасай, Акчука). Объем земляных работ превысил 21,2 миллиона кубометров. Были задействованы свыше полутора тысяч рабочих и специалистов, более тысячи единиц мощной современной строительной техники и механизмов.

В перспективе по новой железной дороге будет налажено также и движение высокоскоростных поездов Afrosiyob, что позволит создать благоприятные условия для нового туристского маршрута, оптимизировать существующие туры, объединяющие в единое транспортное направление Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву.