В "Узавтотрансе" объяснили, как можно легализовать бомбил

Владельцы автомобилей, которые хотят работать таксистами, должны заключить трудовое соглашение с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление этого вида перевозок

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Узбекские города продолжают "задыхаться" от деятельности незаконных перевозчиков — так называемых бомбил, провоцирующих множество ДТП, сообщает корреспондент Sputnik.

AP Photo / Umida Akhmedova Инспекторы по борьбе с бомбилами получат собственную форму

Отечественное законодательство разрешает осуществлять перевозку пассажиров только юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию. Что же делать обычным владельцам авто, которые решили подзаработать?— с этим вопросом Sputnik обратился к заместителю начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта Шаалиму Шавахабову.

По его словам, в Узбекистане сегодня предоставлены все возможности для осуществления этого вида деятельности даже физическим лицам.

"Владельцы автомобилей, которые хотят работать таксистами, должны заключить трудовое соглашение с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление этого вида перевозок. Затем необходимо будет оформить свое авто нотариально, то есть передать его юридическому лицу, получить специальный номер серии ТТ. В результате автовладелец будет принят как наемный работник и получит трудовую книжку", — отметил Шавахабов.

При этом, заметил собеседник, к таким водителям предъявляется ряд требований — они должны иметь не менее трех лет стажа за рулем, а их возраст должен быть не менее 21 года.

Шавахабов также подчеркнул, что Узбекское агентство автомобильного транспорта сейчас не рассматривает возможность выдачи права на осуществление перевозок пассажиров физическим лицам. По его словам, в этом случае будет сложно проконтролировать качество и безопасность таких перевозок.

© Sputnik/ sunriseOdyssey Как в Ташкенте будут бороться с бомбилами возле аэропорта

"Здесь главное безопасность. Кто гарантирует, что физическое лицо, занимающееся извозом, в данный конкретный момент здорово, водитель не выпивший. А к компаниям-такси есть жесткие требования — прежде чем выйти на линию, их водители проходят медосмотр, а авто — техосмотр. Кроме того, такси оснащаются в соответствии с необходимыми требованиями, у них есть путевой лист", — рассказал он.

Напомним, что за последние два месяца узбекские суды оштрафовали незаконных перевозчиков более чем на 3 миллиарда сумов.

Кроме того, инспекторы Узбекского агентства автомобильного транспорта в ближайшее время получат собственную форму. При этом она пока не позволит им самостоятельно останавливать автомобили и проверять наличие необходимых документов, тем самым выявляя незаконных перевозчиков. Для этого будет необходимо внести ряд изменений в законодательство.