В "Узавтотрансе" объяснили, как можно легализовать бомбил

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Узбекские города продолжают "задыхаться" от деятельности незаконных перевозчиков — так называемых бомбил, провоцирующих множество ДТП, сообщает корреспондент Sputnik.
По его словам, в Узбекистане сегодня предоставлены все возможности для осуществления этого вида деятельности даже физическим лицам.
"Владельцы автомобилей, которые хотят работать таксистами, должны заключить трудовое соглашение с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление этого вида перевозок. Затем необходимо будет оформить свое авто нотариально, то есть передать его юридическому лицу, получить специальный номер серии ТТ. В результате автовладелец будет принят как наемный работник и получит трудовую книжку", — отметил Шавахабов.
При этом, заметил собеседник, к таким водителям предъявляется ряд требований — они должны иметь не менее трех лет стажа за рулем, а их возраст должен быть не менее 21 года.
Шавахабов также подчеркнул, что Узбекское агентство автомобильного транспорта сейчас не рассматривает возможность выдачи права на осуществление перевозок пассажиров физическим лицам. По его словам, в этом случае будет сложно проконтролировать качество и безопасность таких перевозок.
Напомним, что за последние два месяца узбекские суды оштрафовали незаконных перевозчиков более чем на 3 миллиарда сумов.
Кроме того, инспекторы Узбекского агентства автомобильного транспорта в ближайшее время получат собственную форму. При этом она пока не позволит им самостоятельно останавливать автомобили и проверять наличие необходимых документов, тем самым выявляя незаконных перевозчиков. Для этого будет необходимо внести ряд изменений в законодательство.