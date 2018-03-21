К концу недели жителей Узбекистана ждет тридцатиградусная жара

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В конце недели в Узбекистане синоптики обещают сильную жару.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях ожидается переменная облачность, 22-23 марта местами возможен дождь, гроза. 24-25 марта без осадков. К концу недели столбик термометра поднимется до 30 градусов.

В Каракалпакстане и Хорезмской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 22-23 марта возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха к концу недели составит 25-30 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 22-23 марта возможно усиление до 15-20 м/с. К выходным температура в дневные часы поднимется до 33 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. К концу недели температура также составит плюс 33 градуса.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. В этих районах Узбекистана дневная температура к выходным не поднимется выше 20 градусов.

В горных районах Узбекистана переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, температура будет не выше плюс 18 градусов.