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Шавкат Мирзиёев принял участие в гуляньях в честь Навруза

Шавкат Мирзиёев поучаствовал в гуляньях в честь Навруза

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Празднование Навруза-2018 (16)
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Президент посетил национальный выставочный комплекс "Узэкспоцентр" и продолжил осматривать праздничный Ташкент

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Народные гулянья, посвященные Наврузу, проходят в Узбекистане, торжество в национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" посетил президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает РИА Новости.

В этом году Навруз в Узбекистане впервые празднуют на протяжении пяти дней. Перед праздниками по всей стране прошел всенародный хашар (субботник), в котором приняли участие почти 20 миллионов человек. За два дня его участники посадили более 22 миллионов деревьев и свыше 14 миллионов цветов, благоустроили почти 45 тысяч гектаров территорий и 8 тысяч кладбищ, очистили 27 тысяч километров арыков.

Навруз повсюду

Мирзиёев утром прибыл в национальный выставочный комплекс "Узэкспоцентр" в одном из районов Ташкента, прямую трансляцию торжеств с его участием вел телеканал "Узбекистан 24". Свое мастерство демонстрировали художественные коллективы со всех регионов страны. Глава государства пообщался с представителями дипкорпуса, жителями и гостями Ташкента, попробовал праздничные угощения. Затем Мирзиёев покинул "Узэкспоцентр" и продолжил осматривать праздничный Ташкент.

Организаторы торжеств распределили работу творческих коллективов по 275 местам массовых гуляний по всей стране, сообщили РИА Новости в оргкомитете подготовки к Наврузу.

"Раньше праздник проходил в определенном месте. В этом году во всех парках и скверах городов и населенных пунктов будут народные гулянья, коллективы будут переезжать с одной сценической площадки на другую", — сообщил журналистам режиссер торжеств Баходыр Юлдашев.

Солнце и сумаляк

Теплая погода, установившаяся в конце прошлой недели, позволила людям заполнить парки Ташкента. В центре гастрономического внимания сумаляк — главное лакомство Навруза, он сварен из проросших зерен пшеницы. Люди катаются на аттракционах, участвуют в конкурсах и спортивных играх, наблюдают за представлениями, посвященными празднику.

Самый большой сумаляк
© Facebook / Бахриддин Чустий
Пир горой: Чустий начал готовить пять тонн сумаляка на Навруз
В этом году продолжительные выходные подарили людям возможность путешествий по стране. Для повышения интереса к внутреннему туризму объявлены скидки на авиарейсы и поезда в главные исторические центры Узбекистана — Самарканд, Бухару, Хиву, Ургенч, Шахрисабз.

Навруз (в переводе с фарси "новый день") байрам, или день весеннего равноденствия, символизирует окончание зимы и приход весны, обновление природы, всего живого, начало нового земледельческого цикла, когда надо готовить землю к новой посевной. В феврале 2010 года Генассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза и призвала государства, входящие в организацию, прилагать усилия для популяризации в мире этого древнего праздника.

Тема:
Празднование Навруза-2018 (16)
Теги:
Навруз, Ташкент, Национальная культура, Глава государства



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