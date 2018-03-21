Объятия на высшем уровне: самые яркие моменты встреч Мирзиёева и Назарбаева

В Казахстане 2018 год объявлен Годом Узбекистана, в его открытии принял участие Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Видео с участием Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева по случаю открытия Года Узбекистана в Казахстане опубликовала пресс-служба Акорды.

В четырехминутном ролике собраны самые яркие моменты встреч глав государств за последние полтора года. Напомним, что Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента 14 декабря 2016 года, пишет Sputnik Казахстан.

Церемония открытия Года Узбекистана в Казахстане состоялась 15 марта в Астане, в ходе официального визита Мирзиёева.

В своей приветственной речи глава государства подчеркнул символичность открытия года Узбекистана в Казахстане в преддверии праздника Наурыз, которое совпало с завершившейся первой рабочей консультативной встречей глав государств Центральной Азии.

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Нурсултан Назарбаев отметил, что Астана и Ташкент успешно развивают торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество и имеют единое видение касательно путей решения ключевых международных и региональных вопросов.

"Год Узбекистана в Казахстане отражает подлинно братский характер отношений двух наших народов. Они уходят своими корнями далеко вглубь веков и подкреплены славной общей историей и богатым духовным наследием наших предков", — сказал президент Казахстана.