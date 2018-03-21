Объятия на высшем уровне: самые яркие моменты встреч Мирзиёева и Назарбаева

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Видео с участием Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева по случаю открытия Года Узбекистана в Казахстане опубликовала пресс-служба Акорды.
В четырехминутном ролике собраны самые яркие моменты встреч глав государств за последние полтора года. Напомним, что Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента 14 декабря 2016 года, пишет Sputnik Казахстан.
Церемония открытия Года Узбекистана в Казахстане состоялась 15 марта в Астане, в ходе официального визита Мирзиёева.
В своей приветственной речи глава государства подчеркнул символичность открытия года Узбекистана в Казахстане в преддверии праздника Наурыз, которое совпало с завершившейся первой рабочей консультативной встречей глав государств Центральной Азии.
"Год Узбекистана в Казахстане отражает подлинно братский характер отношений двух наших народов. Они уходят своими корнями далеко вглубь веков и подкреплены славной общей историей и богатым духовным наследием наших предков", — сказал президент Казахстана.