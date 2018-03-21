Кыргызстан увеличит число сотрудников на границе с Узбекистаном

На кыргызско-узбекской границе наблюдается большой поток людей на пунктах пропуска, в связи с чем возникла необходимость дополнительного увеличения штатной численности пограничного ведомства

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Руководство Госпогранслужбы Кыргызстана внесло в правительство предложение об увеличении количества сотрудников пограничного ведомства в связи с активизацией отношений с соседним Узбекистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГПС республики.

Facebook Кыргызстан откроет на границе временные пункты паспортного контроля

Отношения Кыргызстана и Узбекистана активизировались в прошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В 2017 году состоялись несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества. В течение последних недель на КПП "Достук" (узбекский "Дустлик") в Ошской области образовались огромные очереди , достигающие полутора тысяч человек в день. Скопление людей также наблюдается с узбекской стороны.

По данным собеседницы агентства, этот вопрос рассматривался во время совещания в правительстве страны.

"Председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев проинформировал главу правительства о положении дел на пунктах пропуска, расположенных на границе с соседними государствами. В связи со снятием ограничений на кыргызско-узбекской границе наблюдается большой поток людей на пунктах пропуска… В этой связи возникла необходимость дополнительного увеличения штатной численности пограничного ведомства. Данная работа будет проходить поэтапно, соответствующий проект решения внесен на рассмотрение в аппарат правительства", — сообщили в пресс-службе.

Премьер Кыргызстана Сапар Исаков поручил ускорить принятие данного проекта. Он отметил, что правительство и в дальнейшем будет оказывать содействие в совершенствовании пограничной системы Кыргызстана, добавили в ведомстве.