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Пограничник Кыргызстана

Кыргызстан увеличит число сотрудников на границе с Узбекистаном

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Общество
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Тема:
Ситуация на узбекско-кыргызской границе (39)
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На кыргызско-узбекской границе наблюдается большой поток людей на пунктах пропуска, в связи с чем возникла необходимость дополнительного увеличения штатной численности пограничного ведомства

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Руководство Госпогранслужбы Кыргызстана внесло в правительство предложение об увеличении количества сотрудников пограничного ведомства в связи с активизацией отношений с соседним Узбекистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГПС республики.

Открытие КПП Достук на границе Кыргызстан-Узбекистан
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Отношения Кыргызстана и Узбекистана активизировались в прошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В 2017 году состоялись несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества. В течение последних недель на КПП "Достук" (узбекский "Дустлик") в Ошской области образовались огромные очереди, достигающие полутора тысяч человек в день. Скопление людей также наблюдается с узбекской стороны.

По данным собеседницы агентства, этот вопрос рассматривался во время совещания в правительстве страны.

"Председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев проинформировал главу правительства о положении дел на пунктах пропуска, расположенных на границе с соседними государствами. В связи со снятием ограничений на кыргызско-узбекской границе наблюдается большой поток людей на пунктах пропуска… В этой связи возникла необходимость дополнительного увеличения штатной численности пограничного ведомства. Данная работа будет проходить поэтапно, соответствующий проект решения внесен на рассмотрение в аппарат правительства", — сообщили в пресс-службе.

Премьер Кыргызстана Сапар Исаков поручил ускорить принятие данного проекта. Он отметил, что правительство и в дальнейшем будет оказывать содействие в совершенствовании пограничной системы Кыргызстана, добавили в ведомстве.

Тема:
Ситуация на узбекско-кыргызской границе (39)

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Теги:
пограничники, граница, пограничные зоны, Кыргызстан, Узбекистан



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