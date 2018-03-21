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Sputnik запустил образовательную программу для журналистов стран бывшего СССР

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Общество
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Программа презентует журналистам стандарты и технологии работы современного мультимедийного информагентства

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik запускает образовательнyю программу SputnikPro для журналистов из стран ближнего зарубежья.

"До сегодняшнего дня с журналистами в странах бывшего Союза общались только наши так называемые западные партнеры — агентства и фонды, занимающиеся продвижением так называемых демократических ценностей. Мы не собираемся ничего навязывать — для нас это как встреча с друзьями, которых давно не видел: у каждого своя жизнь, но есть, чем поделиться, и которым комфортно за одним столом", — отметила главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян.

SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ. Программа презентует журналистам стандарты и технологии работы современного мультимедийного информагентства. Первая серия мастер-классов прошла в Минске. Вторая — в Тбилиси, после SputnikPro отправится в Ереван.

Российское СМИ впервые реализует такую программу на постсоветском пространстве, в то время как западные уже давно проводят подобные мероприятия. Представители Sputnik и МИА "Россия Сегодня" поделятся опытом, который может быть интересен журналистам, работающим на русском языке. Сотрудники конкурирующих изданий смогут получить полезные знания, что очень важно и для Sputnik — конкуренция заставляет агентство более активно развиваться.

В программе SputnikPro в качестве спикеров задействованы: заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", старший преподаватель кафедры новых медиа факультета журналистики МГУ Наталья Лосева, заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Ирина Кедровская, руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров, начальник отдела оперативного иллюстрирования, замруководителя фотослужбы онлайн-изданий в МИА "Россия сегодня" Светлана Свиязова, руководитель международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Ольга Колева и советник МИА "Россия сегодня" Светлана Бабаева.

Международное информационное агентство Sputnik — одно из крупнейших мировых СМИ: агентство работает на 32 языках, редакции и пресс-центры выпускают новости круглосуточно по всему миру от Токио до Монтевидео.

За три года работы в странах постсоветского пространства сайты Sputnik заняли лидирующие позиции среди местных СМИ благодаря новым и технологичным форматам подачи контента. Порталы Sputnik в каждой из стран ближнего зарубежья представлены на национальном и русском языках, они также предоставляют читателю разнообразный мультимедийный контент: инфографику, видео, фоторепортажи, онлайн-эфиры, интернет-голосования, подкасты. Помимо оперативных новостей Sputnik также публикует аналитические материалы и эксклюзивные интервью. Радио Sputnik осуществляет вещание в интернете и FM/AM-диапазонах на 18 языках.

Теги:
СССР, Масс-медиа



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