Почти тонну боорсоков приготовили пекари в Кыргызстане во время Навруза

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Более 800 килограммов боорсоков (национальный хлеб) приготовили кыргызские пекари в честь наступления Нового года по солнечному календарю — праздника Нооруза (Навруза).
По данным организаторов, соревнование по скоростному изготовлению кыргызских боорсоков — кусочков дрожжевого теста, зажаренных в раскаленном растительном масле, — впервые прошло в пригороде Бишкека. В состязании приняли участие десять команд по семь человек, представлявших различные кафе, рестораны и кондитерские производства в республике.
"Было использовано около тонны теста, в составе которого мука, маргарин, молоко, сахар и другие ингредиенты. Из него получилось более 800 килограммов боорсоков", — сообщила РИА Новости представитель организаторов состязания.
По ее словам, такого рода чемпионат прошел в Кыргызстане проводится впервые, и членам жюри не удалось выявить однозначного победителя. "Некоторые команды справились быстрее, а у других на высоте оказалось качество продукта. Можно сказать, что победила дружба", — отметила она, добавив, что свежевыпеченными боорсоками организаторы угостили всех гостей и зрителей необычного состязания.
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