Почти тонну боорсоков приготовили пекари в Кыргызстане во время Навруза

В честь Нооруза (Навруза) в Кыргызстане прошло соревнование по скоростному приготовлению боорсоков — кусочков дрожжевого текста, в состязании приняли участие десять команд

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Более 800 килограммов боорсоков (национальный хлеб) приготовили кыргызские пекари в честь наступления Нового года по солнечному календарю — праздника Нооруза (Навруза).

По данным организаторов, соревнование по скоростному изготовлению кыргызских боорсоков — кусочков дрожжевого теста, зажаренных в раскаленном растительном масле, — впервые прошло в пригороде Бишкека. В состязании приняли участие десять команд по семь человек, представлявших различные кафе, рестораны и кондитерские производства в республике.

"Было использовано около тонны теста, в составе которого мука, маргарин, молоко, сахар и другие ингредиенты. Из него получилось более 800 килограммов боорсоков", — сообщила РИА Новости представитель организаторов состязания.

По ее словам, такого рода чемпионат прошел в Кыргызстане проводится впервые, и членам жюри не удалось выявить однозначного победителя. "Некоторые команды справились быстрее, а у других на высоте оказалось качество продукта. Можно сказать, что победила дружба", — отметила она, добавив, что свежевыпеченными боорсоками организаторы угостили всех гостей и зрителей необычного состязания.

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В Кыргызстане в среду отмечают день весеннего равноденствия — Нооруз (Навруз), который называют восточным Новым годом, в республике проходят массовые гулянья и спортивные мероприятия. В 2010 году на сессии Генассамблеи ООН 21 марта было объявлено международным днем Навруза. Праздник, название которого в переводе с фарси означает "новый день", также включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Его отмечают в Азербайджане, Индии, Иране, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и других странах. Нооруз в Кыргызстане стал нерабочим днем с момента провозглашения республикой независимости в 1991 году.