ГУВД: в Ташкенте не планировалось проводить салют на Навруз

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Главное управление внутренних дел опровергло информацию о планах по проведению в Ташкенте салюта в честь празднования Навруза, сообщает корреспондент Sputnik.

Ранее ряд местных СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что в столице 21 марта будет дан грандиозный салют. Однако он не состоялся. При этом большое число столичных жителей и гостей приехало посмотреть на него в Национальный парк Алишера Навои и на другие площадки Ташкента.

Позднее те же самые издания опубликовали информацию об отмене салюта, тем самым вызвав негативную реакцию у граждан.

"Во избежание подобных ситуаций ГУВД города Ташкента убедительно просит работников СМИ проверять достоверность публикуемой информации у официальных органов власти", — отмечается в сообщении ведомства.

Представители ГУВД в своем заявлении отметили, что салют не планировался изначально и непроверенная информация, а также искаженные факты породили множество слухов и домыслов.