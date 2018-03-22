В Узбекистане маршрутные "Дамасы" в перевозке пассажиров заменят на Peugeot

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Узбекистане реализуют программу постепенного перехода в перевозке пассажиров с микровенов "Дамас" на микроавтобусы Peugeot, которые будут производиться в Джизаке, сообщает корреспондент Sputnik.
Планируется, что узбекско-французский автомобильный завод Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive выпустит первую партию продукции в декабре 2018 года. Здесь будут производить две модели — "Пежо боксер" (10-12 вариантов модификаций) и "Пежо эксперт" (семь модификаций). Объемы производства первой модели составят три тысячи авто в год, второй — 13 тысяч.
По словам заместителя начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта Шаалима Шавахабова, сегодня в Узбекистане в сфере перевозки пассажиров работают порядка 36 тысяч автомобилей "Дамас". Однако, по словам собеседника, уже совсем скоро ситуация изменится.
"Действительно, "Дамасы" и по сей день работают на пригородных и городских маршрутах в областях страны. В столице их уже нет. В четвертом квартале этого года в Джизаке запустят производство новых микроавтобусов на 11 и 17 сидячих мест. Постепенно эта техника заменит на наших дорогах "Дамасы", — отметил корреспонденту Sputnik Шавахабов.
"Перевозчики ждут этой техники, у нас в агентстве тоже есть программа по закупке этих микроавтобусов. Это будет переход на новый этап, как, например, в Узбекистане после завершения производства "Тико" все перешли на "Матизы" и "Спарки", — рассказал Шаалим Шавахабов.