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Автомобиль Дамас

В Узбекистане маршрутные "Дамасы" в перевозке пассажиров заменят на Peugeot

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Узбекско-французское предприятие планирует выпускать на территории республики две модели — "Пежо боксер" и "Пежо эксперт" в количестве трех и тринадцати тысяч автомобилей в год соответственно. Первая партия автомобилей сойдет с конвейера в декабре 2018 года.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Узбекистане реализуют программу постепенного перехода в перевозке пассажиров с микровенов "Дамас" на микроавтобусы Peugeot, которые будут производиться в Джизаке, сообщает корреспондент Sputnik.

Планируется, что узбекско-французский автомобильный завод Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive выпустит первую партию продукции в декабре 2018 года. Здесь будут производить две модели — "Пежо боксер" (10-12 вариантов модификаций) и "Пежо эксперт" (семь модификаций). Объемы производства первой модели составят три тысячи авто в год, второй — 13 тысяч.

Автомобиль Дамас
Sputnik / Антон Курилкин
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Сегодня микровен "Дамас" является крайне популярным транспортным средством у частных перевозчиков страны в силу своей экономичности и неприхотливости. Однако этот вид транспорта достаточно некомфортен для пассажиров, которым приходиться сидеть согнутыми в три погибели, а также небезопасен в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций.

По словам заместителя начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта Шаалима Шавахабова, сегодня в Узбекистане в сфере перевозки пассажиров работают порядка 36 тысяч автомобилей "Дамас". Однако, по словам собеседника, уже совсем скоро ситуация изменится.

"Действительно, "Дамасы" и по сей день работают на пригородных и городских маршрутах в областях страны. В столице их уже нет. В четвертом квартале этого года в Джизаке запустят производство новых микроавтобусов на 11 и 17 сидячих мест. Постепенно эта техника заменит на наших дорогах "Дамасы", — отметил корреспонденту Sputnik Шавахабов.

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© Sputnik/ Владимир Астапкович
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Это произойдет постепенно, так как, по мнению собеседника, новые микроавтобусы более комфортабельные, безопасные и маневренные, а также экономичные в плане расхода бензина.

"Перевозчики ждут этой техники, у нас в агентстве тоже есть программа по закупке этих микроавтобусов. Это будет переход на новый этап, как, например, в Узбекистане после завершения производства "Тико" все перешли на "Матизы" и "Спарки", — рассказал Шаалим Шавахабов.

Теги:
Узбекистан, Транспорт



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